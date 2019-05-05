05.05.2019, Киев, Михаил Рябов
 
Общество, Украина
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Украинский политик призвал массово ответить бандеровцам

Простые граждане Украины могли бы совершить мирную символическую акцию, которая станет наглядным ответом на навязываемую властями бандеровскую идеологию, – возложить цветы к памятникам и могилам героев Великой Отечественной войны.

Соответствующий призыв обнародовал экс-депутат Верховной Рады от Херсонской области Алексей Журавко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Приближается самый знаменательный для нас с вами день наших народов – 9-е мая, День Победы. Сегодня я предлагаю всем провести акцию: возложить цветок памяти ко дню Великой Победы. Мы не должны забывать наших настоящих героев той страшной Великой Отечественной Войны. Они отдали жизни за нас с вами. Спасибо им, низкий поклон до земли, вечная память», – говорится в обращении Журавко.

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