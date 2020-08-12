Украинский политик призвал не сочувствовать попавшим под раздачу белорусским путчистам

12.08.2020, Москва, Владимир Гладков

Сердобольные пользователи соцсетей сопереживают протестующим белорусским майданщикам – тунеядцам с сомнительной идеологией, разрушающим собственную страну по украинскому сценарию.

Об этом на своей странице в «Facebook» заявил экс-депутат Верховной Рады Алексей Журавко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Листаю ленту и прямо у многих российских знакомых сердобольность по Белоруссии. Фоточки и видосики с протестов и комментарии «Это просто жесть!», «Бедные протестующие!», «Они борются за свободу!» и прочая дичь.

Ути-путички – дубинкой̆ ударили. А где ваша сердобольность и «Это жесть!» в отношении фото убитой̆ Украиной̆ 23-летней Кристины Жук с её 10-месячной дочкой̆ Кирой? Разорванной̆снарядами вот точно таких же «демократических «онижедетей», которые тоже скакали на майдане за все хорошее против всего плохого. А потом, придя к власти, стали сажать несогласных, кому повезло, и убивать несогласных, кому повезло меньше», – негодовал Журавко.

При этом он согласился, что Александр Лукашенко «далеко не святой» и что за 26 лет у действующей власти «немного поехала крыша», чему пример – инцидент с задержанием 33 «вагнеровцев», однако добавил, что цель сражающихся белорусских майданщиков – для него загадка.

«Какая ваша платформа и цель? Я говорил не раз и не сто, что, да, для майдана были предпосылки, и да, Янукович, как и сейчас Лукашенко, допускал много ошибок. Но поймите одно, друзья мои, не зажал ни Лукашенко, ни Янукович волшебную палочку, по мановению которой хорошо жить станет и радуга на небе засияет!

Чтобы хорошо жить – надо много работать, а люди, которые реально вкалывают, ни в Минске, ни в Киеве на майдан не выходят, потому что на работу надо на утро. А кто выходит? Коллективная девочка с плакатом «Я хочу кружевные трусики!» – это повестка данных ребят. «Вот, щас Батьку свергнем – и заживем!», – добавил экс-депутат.

«Украина это прошла уже, друзья! Покраска мостов в цвет флага не создает рабочих мест. От того, что вы поднимите бело-красно-белый флаг над Минском в каждом дворе, золотая жила не появится! Чтобы хорошо жить – надо много, очень много, работать! А те ребята, что всем этим управляют, никакой работой, кроме как разжиганием, в своей жизни не занимались», – подчеркнул Журавко.

Также он выразил уверенность, что организаторы беспорядков в Белоруссии и близко не являются приверженцами идеологии протестующих, бьющихся в Минске с милицией, однако майданщики упрямо не хотят замечать этот факт.

«Пока те, кто реально подставляется под дубинки в Киеве 2014-го и Минске 2020-го, верит в какое-то добро, те, кто это все организовывают, о таких концепциях как «добро» и не в курсе – у них своя цель. Цель – навредить России. На Украину, как и на Беларусь им глубоко по барабану. Им нужно поссорить братские народы. Пролить кровь одних славян, чтобы другим славянам было тяжелей», – объяснил экс-дупетат.

«Вы жалеете ребят, которые сами нападают на «мусоров», а потом огребают дубинкой? Эти фотки разрывают ваше хрупкое мироздание своей жестокостью? Тогда посмотрите фотографии Кристины и Киры Жук. Они не прыгали на «ментов» и не дрались с ними. Они бежали домой от массовой бомбежки мирного города, как раз теми, кто приходит к власти на волне подобных майданов», – подытожил Журавко.