Украинский политик призвал Россию начинать блокаду и поддержку партизан

30.10.2021 00:17 (Мск), Москва, Михаил Рябов

Новости Украины

Россия должна начать экономическую блокаду Украины, не дав никаких шансов сохраниться у власти нынешнему националистическому режиму.

Соответствующий призыв обнародовал экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко, вынужденный покинуть родную Херсонскую область после государственного переворота 2014 года.

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Журавко подчеркнул, что до сих пор считает себя украинским политиком и принципиально сохраняет гражданство этого государства: «Не откажусь до последнего от паспорта Украины! Даже, если Украину исторически создали искусственно».

Тем не менее, Журавко призвал Россию начинать блокаду.

«Вы простите, за столь жесткие мои слова, но сегодня надо прекратить поставлять Украине ГСМ, нефть, уголь, электроэнергию и другие сопутствующие материалы, химию, что позволяет развивать раковую опухоль фашизма, нацизма, русофобских и антибелорусских настроений, а также подпитывать войну на Донбассе. Я понимаю, что в Украине, от таких действий, могут пострадать нормальные адекватные люди. Но сегодня необходимо эту блокаду сделать, чтобы не было чем кормить это взбешенное малое количество агрессивных фашистиков, полицаев и всякое отребье в лице Порошенко, Зеленского, Яценюка, Тимошенко и других политических деятелей, которые разрушают наши отношения – между Россией, Белоруссий и Украиной», – пишет экс-депутат.

Он подчеркнул, что власти Украины не оценят никакие жесты доброй воли со стороны Москвы.

«Просто за счет помощи они будут продолжать глумиться над своим народом и продолжать эту войну на Донбассе, а также уничтожать многовековую историю наших народов, как победителя в Великой Отечественной войне», – объясняет Журавко.

По его мнению, помощь украинцам должна оказываться не в виде льготных поставок топлива и электроэнергии, а в виде поддержки сил, которые готовы свергнуть марионеточный прозападный режим в Киеве и освободить Украину от оккупации.

«Создавать в тылу врага партизанские отряды. Помогать каждому украинцу, русскому, кто хочет бороться с этим бандерофашистским злом. Создавать подпольные организации, которые будут уничтожать отморозков, зигующих, разжигающих ненависть между нашими народами. И таким методом потихоньку избавляться от воинствующего государства… Повторюсь, нужно уже жестко действовать против государства-террориста, Зеленского и его свиты! Только так можно освободить Украину от колаборантов, захватчиков: США и евронатовцев, которые являются оккупантами Украины», – пишет Журавко.