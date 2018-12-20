Украинский политик призвал ударить по США

20.12.2018, Киев, Михаил Рябов

Находящиеся за тысячи километров США, сегодня хозяйничают на Украине, стравливая в своих интересах две части разделенного народа. Американцы понимают только силу – поэтому сторонникам славянского единства придется ответить именно силой.

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Об этом в своем блоге рассуждает экс-депутат Верховной Рады Алексей Журавко.

Он подчеркивает, что именно США несут ответственность за волну русофобии, которая прокатилась по странам бывшего соцлагеря.

«Война на Донбассе, уничтожение памятников истории Великой Отечественной воны на территории Польши, расправа неонацистской власти с русским населением в Латвии, предательское поведение Германии, декоммунизация в Украине, уничтожение памятников истории в самой Украине. Героизация Бандеры, Шухевича и их подельников. Также раздуваемая религиозная война в Украине и то, как ведет себя Европа по отношению к так называемой «демократии», ее двойные стандарты, и к России, и принятые ООН резолюции, подтверждающие лишь одно – приближение к войне», – размышляет Журавко.

«И что бы ни делала Россия, в созданной США и их Западом-саттелитом ситуации: отступала, нагибала голову, каялась в том, чего не совершала, – она всегда и во всем будет виновата, во всех мыслимых и немыслимых злодеяния…Для того, чтобы от нас американские ястребы и их сателлиты отстали, нужно показать свою силу. А именно, очистить Украину от этой власти и ее беспредела… И, самое главное, – не бояться. Только тогда с нами начнут считаться и начнут нас бояться. Надо быть мудрее и сильнее. Идеология Запада и США = это идеология силы. Они понимают только, когда «око, за око и зуб за зуб». Вот так и нужно России, с ее славянскими союзниками, также обеспечивать паритет сил по такой же формуле», – призывает экс-депутат.

«Американцы со своими союзниками утвердили и действуют по такой программе, которая не предусматривает, чтобы они оставили Россию в покое. Из своих рук они Россию не отпустят, если Россия не ударит по этим же рукам. Они и дальше будут переписывать историю. Их политика – это политика лжи и ненависти. На нее глупо отвечать какими-то оправданиями, желанием примириться и заигрывать, в надежде найти какой-то «общий язык», – рассуждает Журавко.

«Мы слишком долго заигрались с американцами, причем уже на нашей же территории, когда территория самой Америки за многие тысячи километров от нас, а они нас же, у нас дома нагло строят и нами помыкают, командуют, суют свой нос во все наши дела.

Нам, людям славянской культуры и традиций недавнего советского прошлого, нужно возродить нашу державность в границах Советского Союза. Это не нужно объяснять большинству населения, которое этого с нетерпением ждет», – призывает украинский политик.