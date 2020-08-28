Украинский политик просит Путина срочно подавить бунт в Минске и заняться Киевом

28.08.2020, Москва, Владимир Гладков

России нужно срочно полностью интегрировать Белоруссию в Союзное государство, после чего начинать по-настоящему заниматься Украиной.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко, комментируя слова Владимира Путина о готовности России предоставить силовую поддержку Минска в случае начала там беспорядков.

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«Президент РФ поступил абсолютно правильно и предупредил все горячие головы, чем это может закончиться. Думаю, в Белоруссии всё «устаканится», и эту ситуацию погасят. Но ЕС и США не оставят Белоруссию в покое. Мало того, после этого заявления всё намного усугубится вокруг России. Россию будут геополитически давить любыми путями. Мало того, могут провоцировать конфликт на Донбассе. По большому счёту, к этому есть все предпосылки. Если посмотреть, приезд президента на открытие дороги в Крыму уже вызвал большой скандал на территории Украины, и МИД выслал протест в адрес РФ», – заявил Журавко.

«Второе – будет экономическая блокада непосредственно Белоруссии. Во всех направлениях Белоруссию будут максимально зажимать, – так, чтобы экономические проблемы ощущались внутри страны, этим фактором они попытаются ещё вывести людей.

Поэтому, геополитическая борьба продолжится, Россию не оставят в покое, пока не дадим этим европейцам по зубам и не начнём отстаивать своё – то, что нам принадлежит и то, что исторически нам принадлежало», – добавил экс-депутат.

Он назвал Белоруссию форпостом, который хочет разрушить Запад.

«Тогда они начнут свой злой, коварный умысел – это наступление на Россию. Одним словом, та же самая война, только гибридная. И эти так называемые европейцы и заокеанские партнёры будут и дальше продолжать своё грязное дело против России.

Для того чтобы сегодня остановить это наступление, надо успокоить Белоруссию, надо полностью её интегрировать в Союзное государство и начать заниматься Украиной. Вычищать эти конюшни от всякой грязи.

Считаю, что в Украине есть потенциал, но там тоже нужно проводить работу – пророссийскую, проукраинскую – но такую, которая полностью поддерживает Россию. Надо этот форпост занимать и начать играть не по их правилам, а именно по нашим, которые мы продиктуем. Только так остановятся эти европейские и американские негодяи», – уверен Алексей Журавко.