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14.11.2018, Киев, Владимир Гладков
 
Украина, Экономика коллапса
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Украинский политик: Пусть население мёрзнет, это цена незалежности

Угроза отсутствия отопления в целом ряде городов Украины предстоящей зимой – это цена «отрыва от пуповины», аналогичную ситуацию пережили в своё время многие республики бывшего СССР.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил экс-министр ЖКХ Украины Алексей Кучеренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Был контракт, были топливные отношения с Россией, и люди не мёрзли. Сейчас мы каждый день слышим «остаточне прощавай» по десять раз, а миллион человек – ещё настоящие холода не наступили – уже без отопления. Первого декабря обещают коллапс ваши, украинские СМИ», – отметил ведущий программы.

«Коллеги, я в своё время успел объездить и СНГ, и опыт Еревана, который год целый просидел в холоде, и Тбилиси с буржуйками, и Софию, и Бухарест – это цена отрыва. Понимаете, любой отрыв от пуповины всегда болезненный.

Я понимаю одно: за независимость надо чем-то платить, в том числе диверсификацией источников, в том числе ценами. Какие-то жертвы должны быть, любая независимость так достигалась, почитайте историю», – заявил Кучеренко.

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