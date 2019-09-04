Украинский политик рассказал, что скрывается за продажей земли

04.09.2019, Киев, Владимир Гладков

Новый украинский президент Владимир Зеленский использует подконтрольное ему парламентское монобольшинство для получения неограниченной власти и, тем самым, для осуществления скрытого госпереворота.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил экс-депутат Верховной Рады Владимир Олейник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Потихоньку госпереворот, ведь реально у нас парламентско-президентская (форма правления – прим. ред.), а сегодня она становится президентско-парламентской, потому что сегодня парламент в Администрации (президента – прим. ред.).

Этим депутатам раздали кадровые решения и законы, и многие журналисты спрашивают: «Назовите членов правительства», а они не могут назвать. А где Кабмин у нас? Это концентрация власти. Кабмин тоже у нас не в Кабмине, а в Администрации – там будет и судебная власть, и силовые структуры.

А что страшно? Читаем Конституцию, там написано, что власть разделена на три составляющие: судебная, законодательная и исполнительная. А у нас все в одних руках, и вот ребята будут гулять», – пояснил Олейник.

При этом бывший депутат отметил, что решение новой киевской власти о продаже сельскохозяйственных земель скрывает под собой еще одну «мину» – таким образом иностранные инвесторы одержат контроль над украинскими недрами.

«Я ожидал от Зеленского, как и весь украинский народ, не только зрелищ, но и сала, но сала не будет. А почему? Смотрю на первое решение – легализовать казино. Я думал, может быть, указ о том, что поднять авиационную промышленность, восстановить космическую мощь Украины. Да плевать на это! Купи-продай и бабки немедленно, землю продать.

Вопрос о продаже не только земли иностранцам, вопрос о продаже того, что в земле, потому что когда вы становитесь собственниками земли, газ и нефть там без вашего разрешения нельзя добывать. Поэтому продают ископаемые, все продают. Но реально ничего не выйдет, потому что украинский народ окажет сопротивление, это чужие люди», – резюмировал Олейник.