Украинский политик: Россия активизирует спящие ячейки, чтобы ввести войска

17.09.2021 15:57 (Мск), Киев, Ольга Козаченко

Новости Украины

Если Украина официально объявит отказ от подписанных в Минске соглашений по Донбассу, это чревато введением российской армии в регион.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью киевскому антироссийскому таблоиду «Обозреватель» заявил экс-замминистра по вопросам подконтрольных киевскому режиму территорий Георгий Тука., отвечая на вопрос, пойдет ли Россия в наступление, если Украина выйдет из «Минска».

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«Если Украина официально выйдет из минского процесса, возможна организация провокаций, которые будут использованы Россией как основание для введения, возможно, собственных вооруженных сил под эгидой защиты русского населения от геноцида. В первую очередь, это будет делаться непосредственно руками спящих ячеек России на территории нашего государства», – говорит экс-замминистра.

В этой ситуации, по его словам, есть два фактора.

«Первое — для реализации этого сценария предпочтительнее дождаться того момента, когда Украина по собственной инициативе объявит о выходе из минского процесса. Это будет определенным триггером для запуска такого сценария. Пока что о фундаментальных предпосылках для этого из уст Зеленского я не слышал. Но определенный тренд есть. Все чаще и чаще высшее руководство государства говорит о нецелесообразности минского процесса. Но я не вижу знаков того, что такое заявление может прозвучать завтра.

Второе — после того как свершится этот политический шаг руководства Украины, для реализации того или иного сценария необходимо время. По мановению волшебной палочки такие спецоперации не делаются. Таким образом, по совокупности можно выйти на срок в 1-2 года», – считает Тука.