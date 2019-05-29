Украинский политик: Шансы Зеленского спасти страну тают на глазах

29.05.2019, Киев, Михаил Рябов

Владимир Зеленский, сделав ставку на заигрывание с Западом и украинскими националистами, стремительно упускает шанс спасти Украину.

Об этом говорится в заявлении экс-депутата Верховной Рады от Херсонской области Алексея Журавко, вынужденного покинуть Родину после государственного переворота из-за преследования СБУ как «пособника террористов Донбасса».

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«Сердце ноет, душа разрывается на части от того, что очередной шанс, спасти Украину и ее жителей, тает на глазах, как мороженое на солнце. Я записал это видеообращение к Владимиру Зеленскому:

«Владимир Зеленский, Вы мне напоминаете корову на льду. Особенно, если этой корове одеть седло, и Вас посадить в это седло.

Что Вы делаете со страной? Вы же обещали, что Вы будете бороться за мир, что ни один снаряд больше не упадет в сторону Донбасса, и ради установления мира Вы даже готовы пожертвовать своей должностью президента.

Я Вам хочу сказать, что страна Украина – это не 95-й квартал. Вы позорите страну.

Но у Вас еще есть шанс войти в историю, можно остановить войну.

В Украине уже было два кровавых президента. Один – кровавый пастор. Второй Кровавый кондитер.

Вы можете войти в историю, как третий кровавый президент – Кровавый клоун. И это очень печально для Украины.

Вы можете остановить войну очень быстро, когда Вы станете государственным мужем и примете решение прекратить обстрелы. Нужен Ваш указ об этом.

Второе. Необходимо разблокировать все социальные сети, чтобы люди между собою общались.

Третье. Освободить всех политзаключенных, которые находятся в тюрьмах.

Четвертое. Пойти на прямые переговоры о мире с Донбассом, и начать общаться со своим крупным соседом – Россией.

Пятое. Жестко осадить всякую нечисть, таких, как Ярош, которые повылазили со своих схронов, так называемой УПА.

Только тогда настанет мир! И только тогда Вы сдержите свое слово! И народ Вас действительно будет любить.

А сейчас Вы не в ту сторону идете!

Но у Вас еще есть шанс исправиться!

Задумайтесь над тем, что я Вам сказал – безрукий, безногий», – говорится в заявлении Журавко.

«Это крик моей души! Но и слова холодного разума, выверенные и пережитые годами надежд на добрые перемены в моей любимой Украине», – уточнил автор.