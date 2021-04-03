Украинский политик: Тебя, е***й ты клоун Зеленский, ждет ад!

04.04.2021, Москва, Михаил Рябов

Новости Украины

Убийство украинскими военными ребенка на Донбассе было сознательным – оператор беспилотника, сбросившего бомбу, не мог не видеть цели.

Об этом говорится в заявлении экс-депутата Верховной рады Алексея Журавко.

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«Только что ублюдки под флагами Украины убили на Донбассе пятилетнего ребенка! У дрона есть оператор. Человек, который нажимал на кнопку, сбрасывающую бомбу, не мог не видеть кто цель его удара. Ребенка и бабушку, гуляющих во дворе, перепутать с солдатом уж точно никак нельзя.

То есть, Всушная бл*дина, которая нажимала на пульте кнопку, прекрасно знала, что целью её смертоносного взрыва будет ребенок и бабушка! Так же, как, напомню, и снайпер, который убил безоружного пенсионера пару дней назад, тоже прекрасно знал, кто у него на прицеле! То есть, отстрел детей и стариков Украиной на Донбассе, делается не случайно, и санкционировал высшими властями страны и армии!» – пишет Журавко.

«Ад! Тебя, еб*чий ты клоун Зеленский, ждет ад! Богомерзкое у*бище по имени Зеленский и все его приспешники вурдалаки, на чьих руках кровь невинных людей (при том, повторюсь, это не «сопутствующие потери» – это целенаправленные теракты!) – вы, ублюдки, будете гореть в аду!

Но, правда, надеюсь что не скоро – надеюсь что вы до старости лет будете мучаться сначала на земле – в застенках, куда вас на всю жизнь отправит честный, народный суд Украины. А уже потом, еще вечность ваши души будут мучиться в аду!» – заключил украинский политик.