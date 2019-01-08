Украинский политик увидел бесов на фото с церемонии по случаю томоса

08.01.2019, Киев, Михаил Рябов

Евгений Карась, главарь неонацистской группировки С14, которая занимается травлей и расправой над неугодными правящему на Украине режиму, на минувших выходных засветился в окружении высокопоставленных чиновников на церемонии в Киеве по случаю получения т.н. томоса – грамоты о признании Стамбулом украинских раскольников.

На это обращает внимание в своем блоге экс-депутат Верховной Рады Алексей Журавко.

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«Чего только стоит присутствие рядом с Порошенко и Луценко лидера бандформирования С-14 Евгения Карася, который терроризирует, практически, всю Украину, своими молодчиками, и воюет с памятниками истории. Я уже не говорю за криминальных авторитетов, без которых Порошенко уже не может жить. Это, так называемые ангелы-хранители Тьмы», – рассуждает политик.

По мнению Журавко, церемония по случаю томоса в Киеве собрала «практически всех бесов украинской политической элиты».

«Они решили построить себе в истории Украины, так называемый уголок, – ЦЕРКОВЬ ВОЙНЫ И СМЕРТИ. Уже сегодня видны страшные их последствия. Больше десяти тысяч погибших на Донбассе, включая маленьких детей-ангелочков», – напоминает экс-депутат.

«Возьмем первого человека – Филарета (Денисенко), который призывал убивать своих же граждан на Донбассе. Мол, кровью надо искупать свои «грехи».

Андрей Парубий – могильщик Украины, возглавляющий Верховный Совет Украины. Организатор и руководитель Майдана-2014. Организовывал убийства людей, как на Майдане, так и в Одессе 2-го мая 2014 года.

Юрий Луценко – призывавший к разрушению государственности и восстания против власти с оружием, что привело к кровавым последствиям на Майдане. Он тесно сплел свои отношения с криминальным миром, т. е. лживый, незаконно избранный генпрокурор, не имеющий никакого юридического образования, так называемого государства Украина.

Теперь возьмем самого Порошенко, который обещал принести в Украину мир, но все сделал с точностью до наоборот. Усилил блокаду Донбасса. Продолжил кровопролитную войну», – перечисляет Журавко.

«На той стороне Украины, которая находится под оккупацией бандерофашистов, суицидов более пяти тысяч только за 10 месяцев 2018 года. Общая смертность выросла в разы. Преступность и грабежи выросли в разы. Кладбища, как города мертвых, растут не по дням, а по часам. Территории кладбищ областных центров увеличиваются не на сотни, а на десятки тысяч могил в год. Народ бежит из Украины. Опустошается страна. Тьма страха, коррупции, беззакония и пустоты накрывает все государство. Одним словом, уже сегодня можно сказать, Порошенко – дьявол!

Он растит «паству» чертей, убийц, отморозков, негодяев. Что только стоят одни слова, которые он утвердил в воинском уставе: «Слава Украине! Героям слава!», которыми обязаны приветствовать друг друга служащие правоохранительных органов, органов МИНЧАЭС и всех иных государственных органов. А ведь эти слова убийц ОУН-УПА. Они не щадили, ни детей, ни стариков. Они их просто зверски убивали, именно под этими лозунгами, во времена той страшной Великой Отечественной войны. И сегодня же в этой новой раскольнической неканонической церкви звучат эти страшные слова», – констатирует политик.

«Эта церковь будет проклята. Да и слова «Слава Украине! Героям слава» прокляли Украину. И это уже воочию видно. Есть верная пословица, которая используется мудрецами: «Каков поп, таков и приход!» Я же, украинцы, могу одно сказать, не поддавайтесь на эту пустую, абсолютно ничего не значащую бумажку – томос. Не ходите в эту лживую церковь, которая создается самозванцами, убийцами, бандитами, бандерофашистами. Не открывайте адские двери этой церкви – ПЦУ. Иначе, это приведет к большим трагическим последствиям.

Всем здравомыслящим людям украинского народа там нечего делать. Там страх, беда, гнев, разруха, смерть. Всмотритесь только в эти фотографии, которые я публикую. Они говорят сами за себя», – резюмирует автор.