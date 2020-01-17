Украинский политик в эфире госТВ назвал жителей Ирана «обезьянами»
Россия несёт ответственность за катастрофу украинского «Боинга» возле аэропорта Тегерана, так как Москва продавала системы ПВО иранским военным, что можно сравнить с «вооружением обезьян».
Об этом 13 января в эфире ток-шоу «60 минут» на телеканале «Россия-1» заявил экс-депутат Верховной рады Александр Ковтуненко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Украинский эксперт оскорбил иранцев, позволив себе сравнить их с животными, при этом отвергнув вину США за эскалацию на Ближнем Востоке, что, как известно, и привело к трагическому пуску ракеты по авиалайнеру.
«Причем тут США? Вы же дали им эту дубинку, Россия продала в 2017 году. Вы научили этих обезьян стрелять. Мы еще будем их наказывать!» – закричал Ковтуненко.
Александр Ковтуненко, регулярно выступающий на российском телевидении в качестве украинского эксперта, известен своими националистическими взглядами.
С 2006 года являлся депутатом Верховной рады Украины от «Блока Юлии Тимошенко», однако затем переметнулся в штаб Виктора Януковича, где некоторые время даже являлся его советником.
Затем, с осени 2007 по зиму 2008 года занимал должность вице-президента «Энергоатома» – компании, управляющей украинскими АЭС.
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