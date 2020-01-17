Украинский политик в эфире госТВ назвал жителей Ирана «обезьянами»

17.01.2020, Киев, Вадим Москаленко

Россия несёт ответственность за катастрофу украинского «Боинга» возле аэропорта Тегерана, так как Москва продавала системы ПВО иранским военным, что можно сравнить с «вооружением обезьян».

Об этом 13 января в эфире ток-шоу «60 минут» на телеканале «Россия-1» заявил экс-депутат Верховной рады Александр Ковтуненко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Украинский эксперт оскорбил иранцев, позволив себе сравнить их с животными, при этом отвергнув вину США за эскалацию на Ближнем Востоке, что, как известно, и привело к трагическому пуску ракеты по авиалайнеру.

«Причем тут США? Вы же дали им эту дубинку, Россия продала в 2017 году. Вы научили этих обезьян стрелять. Мы еще будем их наказывать!» – закричал Ковтуненко.

Александр Ковтуненко, регулярно выступающий на российском телевидении в качестве украинского эксперта, известен своими националистическими взглядами.

С 2006 года являлся депутатом Верховной рады Украины от «Блока Юлии Тимошенко», однако затем переметнулся в штаб Виктора Януковича, где некоторые время даже являлся его советником.

Затем, с осени 2007 по зиму 2008 года занимал должность вице-президента «Энергоатома» – компании, управляющей украинскими АЭС.