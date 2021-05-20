Украинский политик: Вышиванка превратилась в кровавый символ воровства

20.05.2021, Киев, Михаил Рябов

Новости Украины

Отмечаемый сегодня на Украине день вышиванки, когда чиновники позируют перед камерами в народных костюмах, а учащимся настойчиво рекомендуют приходить в школы в «патриотическом» дресс-коде, является фальшивым праздником.

Вышиванка уже давно ассоциируется с участниками государственного переворота 2014 года, которые залили Украину кровью, прославляют нацистов и развернули невиданные ранее масштабы коррупции, прикрываясь патриотизмом, пишет в своем блоге экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко.

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«Сегодня все лжепатриоты напялят вышиванки и будут еще быстрее растаскивать Украину. За последние 7 лет вышиванка стала преимущественно символом тех людей, которые называют себя «патриотами», таких как Парубий, Порошенко, Турчинов, Яценюк, Зеленский, Тимошенко и других радикальных, отмороженных элементов, – людей, уничтожающих свою страну под крики «Слава Украине!» и прославления нацистских героев. Для меня лично это символ уничтожения Украины и воровства. Люди, которые с утра до ночи талдычат всем о своем патриотизме, на самом деле привели Украину к развалу, войне, разрухе и тотальной нищете. Патриотизм для меня – это работать на благо своей страны, а не разворовывать и убивать собственных граждан. Нельзя, одевая вышиванку, убивать граждан Донбасса, уничтожать геноцидом население всей Украины и называть это «патриотизмом»!» – пишет Журавко.

По его словам, «негодяи орнамент истории и традиции национальной рубашки-вышиванки вымазали в кровь, и теперь она олицетворяет… кучку маргиналов, захвативших власть в ходе госпереворота 2014 года».