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30.03.2019, Киев, Михаил Рябов
 
Выборы, Политика, Украина
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Украинский политик высмеял лживую рекламу Порошенко

Экс-депутат Верховной Рады Алексей Журавко опубликовал коллажи, в которых высмеивает лживые предвыборные агитационные плакаты Петра Порошенко, размещавшиеся по всей Украине.

«Как бы выглядели плакаты Порошенко, и какие бы на них были лозунги, если бы там была правда – и о том, что уже было, и о том, что случится, если, не дай Бог, он останется на второй срок.

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Распространяйте их. Рассылайте друзьям в Украине. Если есть такая возможность, и вы в Украине, печатайте их и расклеивайте по подъездам, автобусным остановкам и т.д. Нельзя, ни при каких условиях нельзя допустить этого вора и убийцу ко второму сроку», – призывает Журавко.

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