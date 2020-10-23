Украинский политик выступил с предостережением к жителям России

23.10.2020, Москва, Михаил Рябов

Российские либералы – ставленники Запада, в случае возвращения в высшее руководство РФ, ввергнут страну в такой же хаос и братоубийственную войну, как их идейные сообщники – бандеровцы на Украине.

Об этом в своем блоге пишет экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Россияне! В Украине седьмой год идет война! Не только гражданская, но и настоящая война. Гражданская война – это украинец русского убивает, сам понимающий русский язык и говорящий на нем. При том, что у нас узы тесно сплетены. Украинец и украинца убивает! Смертность в Украине стремительно растет. Кладбища множатся, как города мертвых. Просто на глазах! Промышленность, производство уничтожаются! Сельхозпроизводителя, науку, медицину вживую уничтожают! Принося за собой разруху. Хаос накрывает каждую область. Преступность выходит из-под контроля. Я уже не говорю за образовательный потенциал, за школы, университеты, институты. Они просто пошли под нож. Вот она демократия, толерантность и их философия.

Они, эти демократы, и дальше продолжают, как черви, уничтожать государство под названием «Украина». Вдумайтесь, как очень быстро украинцев превращают в оскотенелых, бесчеловечных и полностью бездушных существ. Церковь и храмы уничтожают. Над памятниками глумятся. Над прахом и на костях прыгают, забывая, кто нас освободил от немецко-фашистского оккупанта, перевирая историю, называя советского солдата оккупантом. Это просто мрак!» – напоминает Журавко.

Он возмущен, что российские либералы с экранов ТВ поддерживают украинскую карательную операцию против Донбасса.

«Эти демократы, так называемого, «российского пошива», уже один раз горе принесли вашей стране. Они у вас очень-очень яркие и медийные. Они ни разу не побывали на Донбассе. Не увидели человеческое горе, слезы, разрушенные дома, и кто же на самом деле обстреливает Донбасс. Поверьте, мои братья, я лично там побывал. Видел горе, слезы, и что на самом деле происходит. Еще раз повторяю, я ненавижу этих болтунов, брехунов – демократов-предателей. Запомните, если они придут во власть, то они станут убийцами собственного народа и страны. Украина тому живой пример, которая умывается и захлебывается в собственной же крови. Я украинец, и не имею права вмешиваться в дела и проблемы другой страны. Но, как человек, у которого душа болит за свою страну и за братскую страну, я молчать не смогу», – пишет Журавко.

«Я не кровожадный, поверьте мне, но я бы всех этих негодяев лживых, политических власовцев, собрал бы в железнодорожные вагоны и отправил бы их всех на Донбасс, чтобы они увидели, что они своим «демократическим языком» натворили. Да еще бы их повел на передовую, чтобы они увидели, откуда снайперы стреляют, мины летят, и какое горе украинские каратели приносят», – предлагает политик.

«Не повторите ошибку Украины! Европейские пирожки, они на вид аппетитные, а внутри в них яд под названием «толерантность», «демократия» и разруха. Я ненавижу демократов! Гореть им в аду! Вместе со своими лживыми ценностями. Они у меня украли страну. Превратили ее в руины», – констатирует Журавко.