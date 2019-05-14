Украинский политик заставил СБУ признать двойные стандарты по Крыму

14.05.2019, Киев, Михаил Рябов

Экс-депутат Верховной Рады Алексей Журавко продолжает «бомбить» СБУ и другие силовые органы обращениями с требованием пояснить, почему простые жители, получающие паспорт РФ на Украине клеймятся как «предатели» и нарушители закона, однако то же самое позволяется главе раскольников в Крыму – филаретовскому «священнику» Павлу Кущу («архиепископу Клименту»).

«Как я уже ранее сообщал, мною были направлены обращения в три адреса: Президента Украины, Генерального прокурора Украины и Председателя Службы безопасности Украины. В них я привел доказательства получения паспорта Российской Федерации архиепископом Симферопольским и Крымским Климентом (в миру Куща П.Н.), а также факты постоянных поездок Климента (Куща П.Н.) из России по российскому паспорту, в Украину по украинскому паспорту, из Украины по украинскому, и в Россию по российскому паспорту.

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В аналогичной ситуации правоохранительные органы Украины, в т. ч. и пограничного контроля, отбирали у других, таких же священников, украинский паспорт. Есть немало случаев, когда получение гражданами Украины паспортов России, расценивалось, как преступления, совершенные по признакам статей 109 («Действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти») и 110 («Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины») Уголовного кодекса Украины.

Чтобы поймать жуликов на двойных стандартах и помочь нормальным людям в получении аргументации, дающей возможности отбиваться от дебильных обвинений, я и ожидал получить от бандеровских дебилов то, чего и ждал.

И они меня не подвели. Прислали мне те ответы, которых я от них и ожидал, и которые, вы, уважаемые мои подписчики и читатели, сможете использовать, как серьезную защиту от обвинений правоохранительных органов Украины в совершении действий, подпадающих под ст.109 и ст.110 УК Украины», – рассказывает Журавко в своем блоге.

Он поясняет, что за последнее время получил пять ответов на обращения из СБУ, четыре ответа из Генпрокуратуры, один – от администрации Петра Порошенко, а также еще один из Госбюро расследований.

«Из одиннадцати ответов, как вы посчитали, лишь один ответ с трудом можно назвать данным по сути моих обращений. И то, это не ответ, а отписка, которой госорганы Украины прикрывают своего спецагента в рясе, архиепископа Климента, думая, что создают только ему иммунитет от каких-либо проблем.

Если продолжить дальнейшее изучение присланных мне ответов, то мы увидим, что Администрация президента Украины сразу отправила мое обращение в адрес Генеральной прокуратуры Украины.

Генеральная прокуратура Украины долго не заморачивалась, даже не думая давать мне ответ, и переправила все мои обращения в адрес Государственного бюро расследований (ГБР) и СБУ.

Государственное бюро расследований, как-бы, по сути ответа мне не дало, а перенаправила все бумаги, опять же все той же СБУ.

Правда, тут же ГБР, в своей сопроводиловке сделало существенное указание, согласно которому оно сообщает, что в моем обращении «не видит объективных данных, которые могут свидетельствовать о совершении криминальных правонарушений, которые в соответствии с ч.4 ст.216 УПК Украины, отнесены к подследственности Государственного бюро расследований».

В указанные выше три адреса я сообщил, что указанный гражданин Кущ П.Н. (архиепископ Климент) имеет в наличии украинский паспорт под номером ЕТ***838, пересекает границу со стороны Украины по украинскому паспорту в сторону Крыма, а въезжает на территорию Крыма, то есть «оккупированную территорию», по паспорту российскому. И наоборот.

Федеральной миграционной службой Российской Федерации гр. Кущ П.Н. выдан паспорт гражданина РФ, подтверждением чего является фотокопия данного документа, размещенная в соцсетях интернета (копия прилагается).

И вот, мною получен ответ от заместителя начальника главного следственного управления Службы безопасности Украины Б.Тиводара. Датирован он 28.03.2019 за № 6/Ж-638-и/38.

Чиновник был немногословен и написал мне следующее:

«Ваше обращение основывается на собственных предположениях и не содержит конкретных обстоятельств, которые могут свидетельствовать о совершении уголовных преступлений, предусмотренных Уголовным кодексом Украины (в том числе ст.ст. 110 и 111 УК Украины), в связи с чем отсутствуют законные основания для внесения следователями Службы безопасности Украины соответствующих сведений в ЕРДР и начала судебного расследования. Учитывая изложенное, возвращаем Ваше заявление».

Что означает, по сути, этот сухой, мало похожий на обоснованный юридический, ответ СБУшного чиновника?

А то, что в Службе безопасности Украины уже давно, очень продолжительное время, формально юридически, признали Крым, как неотъемлемой территорией Российской Федерации. Правда, официально, через высшие органы власти Украины, продолжают звучать заявления об «аннексировании Крыма Россией, оккупации Крыма…» и т. п. Но одно дело – показуха, а другое, когда на практике нужно доказывать всем, что это именно так и есть.

А вот на деле, Украина, в лице СБУ, дав мне официальный ответ, сообщила, что гр. Кущ. П.Н. не совершал никакого правонарушения, преступления. Действия гражданина Украины – архиепископа Симферопольского и Крымского Климента, по получению им паспорта гражданина Российской Федерации и обретению гражданства России, признаны такими, что он ничего не совершал, за что по законам Украины его можно было бы привлечь к ответственности.

Выходит, что Климент, он же Кущ П.Н., поступает законно, и к нему, со стороны государства Украины, нет никаких претензий!» – рассуждает Журавко.

Он обращает внимание, что ситуация с Кущем вскрывает двойные стандарты Киева. Причем, не только по отношению к рядовым гражданам. Не так давно в центре скандала оказался бывший соратник Юлии Тимошенко – экс-нардеп Андрей Шевченко, после Евомайдана получивший должность посла в Канаде. В СМИ появилась информация, что он решил продать недвижимость в Крыму по российским законам.

«Выходит, что Кущу П.Н. свою душу и тело можно безнаказанно отдавать России за ее паспорт и гражданство. А вот Андрюше Шевченко, по логике Киева, «не можна продавати Кримську землю тим, хто з нею ж перейшов до Росии». Наверное, в Киеве кого-то явно жаба давит…

Контраст сравнения двух адептов бандеровского режима усиливается, когда обращаешь внимание еще на некоторые факты. Смотрите, епархия Симферопольского и Крымского Климента (Куща П.Н.) оформлена бандеровским агентом в рясе по всем правилам российского законодательства. В связи с этим, все налоги, коммунальные услуги, всевозможные сборы Климент также платит российскими деньгами по российским законам, банкам, действующим на основании лицензий российской власти. По логике бандеровцев, выходит, что Климент-Кущ морально, финансово, материально, политически и духовно поддерживает «агрессора» и «оккупанта» на «истерзанной и захваченной» земле Крыма. Но, если он агент СБУ, то только ему это и можно.

Но украинский дипломат Шевченко это сделал один раз, когда продавал свой земельный участок, а Климент-Кущ делает это почти ежедневно! Значит, разные стандарты и подходы у нацистских властей Киева к разным людям, хоть и попадающих в одинаковые ситуации.

Вот и выходит, что СБУ, в случае с Кущом П.Н., признала, что Крым российский, никем не «аннексированный», и что все жители Крыма вполне законно получили паспорта граждан Российской Федерации…

Для большей убедительности в правоте моих слов и выводов, прилагаю к данному материалу фотокопии ответов СБУ в мой адрес… Всем, кому это будет надо и полезно, берите этот текст и пользуйтесь им на здоровье, доказывая в нужный момент возможным обвинителям, что получение кем-либо из граждан Украины паспорта гражданина РФ – это вовсе никакое не нарушение, а вполне безобидное и полностью законное действие», – пишет украинский политик.