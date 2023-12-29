Украинский политик: Зеленский спровоцировал Россию и подставил мирных под удар

Михаил Рябов.  
29.12.2023 16:36
  (Мск) , Киев
Просмотров: 1100
 
Война, ВСУ-убийцы, Дзен, Украина


Россия накопила ракеты и способна неоднократно на протяжении долгого времени повторять ракетные атаки, аналогичные осуществленным минувшей ночью, признал министр обороны Украины Рустем Умеров.

«Много месяцев россияне накапливали ракеты… Очевидно, что с такими запасами ракет, какие есть у державы-агрессора, они могут и будут продолжать такие атаки», – написал чиновник на своей странице в соцсети.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.

Россия накопила ракеты и способна неоднократно на протяжении долгого времени повторять ракетные атаки, аналогичные...

Украинский политик из Одессы Вячеслав Азаров пришел к выводу, что власти в Киеве специально подставляют население под российские удары в надежде выклянчить помощь у Запада.


«Тактика Ставки понятна. Болезненными ударами по самолюбию агрессора вроде БДК в Феодосии и засад на его авиацию под Крынками спровоцировать ответную реакцию. А когда пойдут массовые налеты с разрушениями и жертвами – бить на жалость союзников и просить возобновление помощи. Но непонятно, что делать, если союзники проявят твердость в своем отказе дальше финансировать украинский конфликт и невинные жертвы последних суток окажутся напрасными», – рассуждает Азаров.

Российский политолог Сергей Марков разъясняет:

«Мощнейший удар армии России сегодня по военным объектам Украины. Есть погибшие и среди мирных граждан. Мы в России скорбим о погибших мирных гражданах Украины. И напоминает всем, что это жертвы фашистского украинского режима и американской политической оккупации.  Жители Украины! Свергайте фашистский бандеровский режим и американскую оккупацию!  Не было бы власти бандеровцев с 2014 года – не было бы этих бед у Украины. Не было бы обстрелов Донбасса   – не было бы и обстрелов Киева. Это вы способны понять?».

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Декабрь 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Ноябрь    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть