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Россия накопила ракеты и способна неоднократно на протяжении долгого времени повторять ракетные атаки, аналогичные осуществленным минувшей ночью, признал министр обороны Украины Рустем Умеров.

«Много месяцев россияне накапливали ракеты… Очевидно, что с такими запасами ракет, какие есть у державы-агрессора, они могут и будут продолжать такие атаки», – написал чиновник на своей странице в соцсети.

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Украинский политик из Одессы Вячеслав Азаров пришел к выводу, что власти в Киеве специально подставляют население под российские удары в надежде выклянчить помощь у Запада.

«Тактика Ставки понятна. Болезненными ударами по самолюбию агрессора вроде БДК в Феодосии и засад на его авиацию под Крынками спровоцировать ответную реакцию. А когда пойдут массовые налеты с разрушениями и жертвами – бить на жалость союзников и просить возобновление помощи. Но непонятно, что делать, если союзники проявят твердость в своем отказе дальше финансировать украинский конфликт и невинные жертвы последних суток окажутся напрасными», – рассуждает Азаров.

Российский политолог Сергей Марков разъясняет:

«Мощнейший удар армии России сегодня по военным объектам Украины. Есть погибшие и среди мирных граждан. Мы в России скорбим о погибших мирных гражданах Украины. И напоминает всем, что это жертвы фашистского украинского режима и американской политической оккупации. Жители Украины! Свергайте фашистский бандеровский режим и американскую оккупацию! Не было бы власти бандеровцев с 2014 года – не было бы этих бед у Украины. Не было бы обстрелов Донбасса – не было бы и обстрелов Киева. Это вы способны понять?».