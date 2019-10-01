Украинский политик – Зеленскому: Ты тоже упоротый? Срочно звони Путину!

Для того, чтобы прекратить войну на Донбассе, президенту Украины Владимиру Зеленскому достаточно позвонить своему российскому коллеге Владимиру Путину и договориться о встрече. Там на переговорах лицом к лицу главы государств должны найти компромисс – иначе конфликт не решить.

Об этом в эфире телеканала NesOne заявил экс-депутат Верховной Рады, бежавший из страны, Александр Онищенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Онищенко отметил, что пока что вместо того, чтобы искать компромиссы, новый украинский президент продолжает антироссийскую риторику своего предшественника.

«Опять начинается раздувание войны, опять идут те лозунги, которые не приведут ни к чему. Опять идет критика России, критики Путина, призывы к санкциям против России. И много тех лозунгов, которые не приведут к добру.

Этот конфликт может решиться только за столом переговоров, по-другому его нельзя решить. Невозможно надавить и решить какими-то санкциями, это все только будет усугублять.

На сегодняшний момент, чтобы прекратить, Зеленский должен позвонить Путину, договориться с ним о встрече, сесть за стол переговоров и сказать, как мы видим прекращение войны.

Я думаю, Путину уже самому надоела вся эта ситуация с Украиной, все эти санкции, международное давление и прочее. Я думаю, он с удовольствием и сам сел бы за стол переговоров и решил все эти проблемы. Вопрос только в том, чтобы их организовать, а организовать их можно одним звонком. Точно так же, как они сделали обмен пленными», – заявил Онищенко.

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