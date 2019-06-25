Украинский политик – Зеленскому: Володя! Ты получишь прозвище «кровавый»!

25.06.2019, Донецк, Владимир Гладков

Владимир Зеленский, отказываясь, вопреки предвыборным обещаниям, предпринимать решительные действия по прекращению войны в Донбассе, добьется того, что, как и его предшественник Петр Порошенко, получит прозвище еще одного «кровавого» президента Украины.

Об этом на своей странице в Facebook пишет экс-депутат Верховной Рады от Херсонской области Алексей Журавко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В Донбассе уже погибло более 200 ни в чем не повинных детей. Виновники этой страшной трагедии до сих ходят на свободе. Еще в придачу баллотируются в народные депутаты, создают какие-то «европейские» партии.

Уже закончились президентские выборы, прошло более 30 дней правления президента Зеленского, но Владимир так и не определился: за мир он или за войну?!

Он просто, как в «95 квартале», шутит над миллионами людей, отнимая у них дома, инфраструктуру, ввергая их жизнь в муки. Вот и сейчас он шутит как шут, только кровавый.

Дети снова начали страдать, а он все улыбается, не понимая, что он становится «кровавым» клоуном «95 квартала».

Все мы помним выступление Зеленского в Донбассе, все мы помним, как он в своих выступлениях смеялся над детьми в подвалах. Жаль, что вы, господин Володя, наверное, не станете президентом объединения, мира и согласия Украины в существующих границах на сегодняшний день», – написал политик.

Алексей Журавко рассказал о раненой в Донбассе в результате обстрела ВСУ девятилетней девочке.

«Эти кадры без слез смотреть просто невозможно. Медики говорят о минно-взрывной травме, осколочном ранении передней поверхности правой голени. Огромное человеческое спасибо и низкий поклон врачам, что изъяли инородный предмет из ноги ребенка, и Светличная Карина 12.07.2005 года рождения все-таки будет ходить.

Желаю этой прекрасной девочке-ангелу скорейшего выздоровления, жаль только вот, у нее уже нет детства. В одну минуту, в одну секунду она не только встретилась со взрослой жизнью, но и попросту могла попрощаться с ней. Спасибо Господу, что он сберег жизнь этому ребенку.

Володя, хватит расстреливать Донбасс и присылать «свинцовые подарки» от «95 квартала», ведь ты же уже президент Украины! Не забывай, Турчинов в историю уже вошел как «кровавый пастор», Порошенко вошел как «кровавый кондитер»! Смотри, скоро и тебя будут таким называть, мало того, проклинать! Остановись пока еще не поздно и сдержи свое обещание перед народом Украины: «Я принесу в Украину мир», – резюмировал экс-нардеп.

Также Алексей Журавко опубликовал интервью пострадавшего ребёнка.

«Вчера мы с подружкой гуляли. Начался артобстрел. Мы побежали домой к моей подружке, посидели в хате. Потом стрелять перестали. Пока шли, начали стрелять опять, мы побежали, и как раз возле мне пуля попало в ногу. Сейчас у меня всё хорошо, врачи обещают выписать через неделю», – сказала она, добавив, что в последнее время количество обстрелов со стороны ВСУ увеличилось.