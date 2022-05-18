Украинский политолог: «Азовцы» выбрали позор

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Новости Украины

Если сдача в плен националистов из «Азовстали» – это «блестящая спецоперация», было бы неплохо провести такую же операцию по всей линии фронта.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил историк и политолог Владимир Корнилов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«По поводу «блестящей операции украинских спецслужб». Шикарно проведена, действительно, смотрите – на автобусы с буквой «Z» посадили, вывезли на курорт Еленовки, где они смогут подлечиться. Я думаю, если это такая блестящая операция, может украинцам провести её по всей линии фронта», – иронизировал Корнилов.

Не до шуток было украинскому политологу Василию Вакарову, признавшему полное поражение украинской армии в Мариуполе и слабость президента Зеленского, который боится взять ответственность за случившееся на себя.

«Когда я вижу, что президент Украины Зеленский рассказывает в эфире несколько десятков секунд о главном событии, которое произошло, он не называет вещи своими именами, ему не хватает мужества сказать, что я дал команду выйти оттуда, это моя ответственность, я, верховный главнокомандующий, я сохранил жизни людей. Мамы, бабушки, жёны будут надеяться на то, что их вылечат, на то, что они вернутся», – возмущался Вакаров.

Он характеризует сдавшихся как брошенных людей, «которые оказались один на один с проблемой».

«Да, у них был выбор – либо трагедия, и они убиты, либо позор, но они живы. Вот они и выбрали, они слабые, они оказывается вовсе не герои, они оказывается такие же, как простые обычные люди, они боятся, они хотят жить, они цепляются за жизнь. Они выбрали позор, но они остались живы. О них сейчас никто не вспоминает, никто фамилии не говорит, никто не называет их званий, должности. Нет, за что зацепиться, за то, чтобы Украина как нация сказала – это наши герои или это наши люди, или это молодые мужчины, Слава богу, что они живы», – добавил украинский политолог.