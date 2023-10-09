Украинский политолог: Банда Зеленского обогатилась на продаже оружия палестинцам

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Украина уже не первый год поставляет оружие противнику Израиля – движению «ХАМАС», а в последний год эти объемы значительно выросли. Неудивительно, что сегодня у боевиков находят вооружение, приписанное к украинским воинским частям, в ближайшее время стоит ожидать также появления у представителей «ХАМАС» и того, что Запад поставил на Украину за время СВО.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил политолог и военный эксперт, член движения «Другая Украина» Юрий Дудкин.

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«Что касается оружия из Украины, оно туда идет уже не первый год, но за последний год количество выросло в геометрической прогрессии. Не зря Украину сегодня называют не только нацистским государством, но и хабом поставки вооружения странам третьего мира, в том числе, всевозможным террористическим группировкам. Вообще неудивительно, что у «ХАМАС» появилось оружие, которое было когда-то отправлено Украине, и это не только стрелковое, а переносные зенитно-ракетные комплексы, ПТУРы, РПГ-7 – это вообще незаменимое оружие в современной войне, которому уже больше 60-ти лет, и «семерка» бьет танки, израильские «Меркава», как орешки щелкает, поэтому оружие это популярно, и Украина щедро снабжала им «ХАМАС». Особенно из регионов из Западной Украины, где боевые действия не ведутся. А растранжиривание военных арсеналов Украины – это одно из доходных мест банды Зеленского. Он ловит свой золотой час, когда можно бесконечно обогащаться», – заявил эксперт.

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев сегодня обратился к странам Запада:

«Ну что, натовские друзья, доигрались? Оружие, переданное неонацистскому режиму на Украине, активно применяется в Израиле. Дальше оно, как и оружие, оставленное беглыми американцами в Афгане, будет бесконтрольно использоваться во всех горячих точках. Ведь и раньше коррумпированные власти Украины торговали всем, что получили. Воровали газ и нефть, продукты, материалы. Воровали всё, что плохо лежит. Дальше будет только хуже. Ждите на чёрном рынке ракеты, танки, а вскоре и самолёты з Києва», – предостерегает Медведев.