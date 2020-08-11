Украинский политолог: Белорусский Майдан пойдёт на спад после бегства Тихановской

11.08.2020, Киев, Игорь Петров

Бегство главного соперника Александра Лукашенко – кандидата на пост президента Белоруссии Светланы Тихановской в Литву деморализует белорусское протестное движение, и оно пойдет на спад.

Об этом корреспонденту «ПолитНавигатора» заявил украинский политолог Александр Семченко.

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«Мне кажется, протесты в Белоруссии пойдут на спад. Стало известно о том, что Тихановская покинула страну, сбежала в Литву. А протестное движение, лишившееся лидера, обычно затухает.

Конечно, в Белоруссии создана разветвленная сеть прозападных организаций, но Тихановская выступала в роли лидера протестного движения. И ее бегство из Белоруссии окажет влияние на развитие событий, хотя пока еще это не очень заметно. Думаю, Лукашенко удастся справиться с ситуаций», – считает Александр Семченко.

Как сообщал «ПолитНавигатор», Тихановская ночью бежала в Литву, записав видеообращение, в котором призвала своих сторонников свернуть протесты.