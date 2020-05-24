Украинский политолог бьет в набат из-за угрозы распада страны

24.05.2020, Киев, Вадим Москаленко

Если Украина продолжит идти в русле нынешней мелкобуржуазной экономики, ее ждет территориальное разделение.

Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил украинский политолог Андрей Ермолаев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Фундаментальная проблема Украины состоит в том, что те социальные силы, которые, может быть, имея, сложившийся негативный имидж, могли бы взять на себя роль таких драйверов перестройки индустриальной системы, – растащены по политическим квартирам», – заявил он.

«Проще говоря, у каждого предпринимателя украинского есть какой-то «крючок» вовне – дело, судебный процесс, и мы видим, что это уже выстроено в систему. Я вообще считаю, что самая большая проблема – у нас нет суверенной элиты… Практически все без исключения», – отметил Ермолаев.

Он добавил, что когда конфликты внутри украинской власти выносятся в международные суды (например, в Лондоне) – это открытая информация для западных политических элит, спецслужб, а также дополнительное условие, которое позволяет от Украины что-то требовать.

«Но если с этим мириться и идти в русле развернувшийся мелкобуржуазной революции – риски огромные. Первый риск – следующий этап – деиндустриализация – может быть связан с крупными корпоративными дефолтами и кризисами. Если Украина за 2-3 года по причинам кредитного диктата, давления, даже лоббизма лишится последних крупных финансово-промышленных объединений и групп, то очень быстро развернется внутренний процесс фрагментации самой территории», – предостерегает Ермолаев.

«Крупные, сложные производственные связи или так называемые экономические кластеры, связанные с индустрией – это то самое единое экономическое пространство. Отсюда формируется спрос на инфраструктуру, на рабочую силу и ее образование, на коммуникации, на сырьевую базу. Наличие крупного капитала – гарантия того, что национальная экономика будет контролируема и едина. Я сейчас говорю о таком инструменте как политика нового национального капитализма», – подчеркнул эксперт.