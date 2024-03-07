Украинский политолог: Боеспособность НАТО – это российская пропаганда

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НАТО не готово к тотальной войне с Россией, даже если наберёт очень многочисленную армию.

Об этом в видеоблоге журналиста Александра Шелеста заявил украинский политолог Андрей Золотарёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Эксперта спросили, располагает ли НАТО 200-300 тысячами военных, или придётся объявлять мобилизацию.

«Германия уже рассматривает вопрос о переходе к призывной системе в вооружённых силах. А НАТО не готово. 200-300 тысяч они, в принципе, собрать-то могут, но качество? Любая пропаганда – она пропаганда. Понятно, что российская пропаганда долго и красиво рассказывала об агрессивном блоке НАТО, но агрессивный блок НАТО тотально не готовился к войне. Тотально сокращались вооружённые силы, терялся кадровый потенциал, тотально сокращался военно-промышленный комплекс», – ответил Золотарёв.

Он обратил внимание на производство бронетехники.

«Германия 20 танков получит последние модификации «Леопардов» в 2025 году, а новейшие «Пантеры» – там, по-моему, конь ещё не валялся. По крайней мере, у «Уралвагонзавода» намного больше оборот. Понятно, это не сравнится с теми объёмами, которые были в 1941-1945 гг., но не в пример Германии там работают в три смены 24 часа в сутки», – отметил политолог.