30.05.2018, Киев, Анастасия Самойлова

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Украинский политолог: Цирк с Бабченко – это три теракта против Украины

Инсценировка убийства Аркадия Бабченко будет иметь тяжелые последствия для Украины.

Такое мнение в студии телеканала Newone выразил политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На Украине состоялся теракт против общественного мнения. Два информационных дня нас держали в страхе, нами манипулировали. Два дня отвлекали наше внимание от действительно важных вопросов – начиная от миллиарда премии (чиновникам в условиях кризиса, – ред.) и заканчивая тарифами и всем остальным. Это была, наверное, цель этого всего.

Нас обманывали, нами манипулировали. Два дня они снова пытались использовать этот антироссийский фактор, военный фактор, фактор страха. Пытались манипулировать общественным мнением.

Более того – обратите внимание на то, с чем сегодня пришел генеральный прокурор на эту пресс-конференцию. Он пришел с шестью страницами, на которых были не результаты расследования, а цитаты, кто и что говорил по делу Бабченко. И кое-что из этого он начал цитировать… Только начал говорить генеральный прокурор, стало понятно, для чего это. Он просто начал называть ключевых оппонентов власти, которые, якобы, неправильно что-то сказали о Бабченко, и требовать, чтобы они извинились. У него было 6 страниц этих цитат, и он не всех еще назвал. То есть налицо – политизация процесса, его попытались использовать против внутренней оппозиции.

Третий и главный теракт – в отношении доверия к правоохранительным органам. Теперь доверие к правоохранительным органам, которое и так было нулевым, будет находиться на уровне замерзания.

Последний момент. Я считаю, что все это могло иметь место только потому, что журналисты качественно не выполнили свою работу. Никто не поехал в больницу, никто не поехал в морг, никто не начал ставить правильные вопросы», – отметил эксперт.

В ответ на это ведущие телеканала извинились, что до инцидента с Бабченко предпочитали доверять правоохранительным органам.