Украинский политолог: «Держим Бахмут, пока не доедут натовские танки»

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Освобождения Артёмовска (Бахмута) позволит ВС РФ выйти на пригодный для полноценного наступления оперативный простор, именно поэтому ВСУ необходимо удерживать город столько, сколько это будет возможно, пока на Западе решаются организационные и логистические вопросы поставок Украине тяжёлой техники.

Об этом в эфире интернет-канала «Politeka» заявил украинский политолог Вадим Карасёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Тактическая инициатива сейчас на стороне России, тут никаких сенсаций нет. Для этого сейчас Зеленский в Европе, чтобы ускорить поставку танков и получить добро на самолёты. А наступления, типа операции Багратион или десять сталинских ударов, – такого не будет. Надо учитывать театр военных действий – это донецко-луганская агломерация. Промзоны, шахты, заводы, в которых очень удобно обороняться и очень неудобно наступать. Поэтому российская тактика не наступательная, а ползучая тактика выдавливания. Угледар, Бахмут, Соледар – оно же всё в одном. Сам театр военных действий, его особенности городских боёв, промзон, не даёт возможности развернуться и пойти в открытое наступление», – сказал Карасёв.

По его словам, основная цель удержания Артёмовска – затягивание времени.

«Россия будет делать всё, чтобы выдавливать нас из Бахмута. Там дальше переход к Славянску, там дальше линия на Краматорск, там уже будет возможность наступать. Там больше оперативного простора, там меньше промышленных зон, там уже окончания донецкой большой агломерации. Там, конечно, может быть наступление. Но сначала нужно взять Бахмут. По-моему, в Le Figaro Зеленский говорил: «Бахмут будем держать до конца». Приказ нашего верховного и военно-политического руководства – держать Бахмут до конца. Чем дальше и дольше мы сдерживаем наступление на этом участке фронта, тем мы выигрываем время для прибытия на фронт танков и других видов вооружений, которые способны, по крайней мере, выровнять ситуацию в военно-техническом и военно-тактическом соотношении», – объяснил политолог.