Украинский политолог: «Ди Вэнс – не Шольц, ему Зеленский хамить побоится»

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В целом дела у просроченного президента Украины Владимира Зеленского идут неважно, чем и объясняется его раздражительная и вызывающая публичная риторика.

Об этом на канале «Politeka» заявил украинский политолог Константин Бондаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он прокомментировал заявление Зеленского относительно наступления ВС РФ в Курской области, дескать, «всё идёт по украинскому плану».

«Это обычный риторический приём, согласно которому, что бы ни происходило негативно, отрицательно, болезненно и т.д., необходимо говорить, что «всё идёт по плану, так и задумано». Это сразу же вселяет надежду, это сразу даёт уверенность в том, что «они там наверху лучше знают, чем мы здесь внизу», – объяснил эксперт.

Он добавил, что этим же объясняется и раздражительная риторика Зеленского в отношении внешних игроков, которые предлагают свои варианты решения конфликта.

«Во-первых, нет успехов, во-вторых, опять же, хорошая мина при плохой игре, в-третьих, это излишняя самоуверенность в том, что за нас наши вопросы порешают. И Шольца, и всех прочих поставят в стойло. Это послание Шольцу, что тот неправ, мягко говоря, пусть поговорит для начала с американцами и британцами, они ему всё объяснят», – сказал Бондаренко.

Ведущий поинтересовался, попадёт ли под «горячую руку» Зеленского кандидат в вице-президенты США Джей Ди Вэнс, который также озвучивал соображения трампистов на этот счёт.

«Сейчас Зеленский будет мягко парировать Джей Ди Вэнса, потому что непонятна ситуация, кто завтра будет «на коне» в США, и как себя надо сейчас вести. Думаю, какой-то ответ последует, не такой, как Шольцу, которого некоторые украинские дипломаты привыкли называть «ливерной колбасой», – напомнил политолог.