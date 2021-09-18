Украинский политолог: Донбасс фактически становится частью России

Донецк и Луганск фактически становятся частью России. К такой ситуации привела политика Киева.

Об этом в эфире телеканала «Первый независимый» заявил военный и политический эксперт Юрий Дудкин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Проблема-то создана искусственно, она создана была специально для тех неподконтрольных территорий, миллионов украинских граждан, которые там живут. Это начинал Петр Порошенко в 2014-м году, закончил он эту эпопею с блокадой и всем, что может навредить Донецку и Луганску, в 2015-м году. Это все украинская власть сотворила, это не какой-то там дядя злой или Путин пришел к нам и это все сделал.

Мы выводили оттуда власть целенаправленно, указом президента страны Порошенко, мы выводили оттуда банки, мы выводили оттуда национальную валюту, мы блокировали экономически эту территорию Украины и этих украинских граждан. И, в конце-концов, мы выводили оттуда законные администрации. То есть, сама власть выводила себя оттуда…

Понятно, Россия этим воспользовалась, начала вводить туда свою валюту, рубль. И на сегодняшний день это валюта государства Российской Федерации на территории Украины.

Вы представляете, что это значит? Это своего рода финансовый коллапс в этих регионах. По закону – да, это территория Украины. Люди наши, а фактически мы не влияем на эти территории. Как и в Крыму. Мы считаем, что это территория Украины, мы считаем Донецк и Луганск территорией Украины, это наши граждане, но мы ничем не можем повлиять там. Так мы сами создали эту проблему», – заявил Дудкин.