Украинский политолог: Дотянули. Русские уже готовы встречать F-16

Россия очень быстро учится, и на новые виды оружия оперативно находит контрмеры.

Об этом на канале «Новости Live» заявил украинский политолог Андрей Золотарёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«Помогали ровно настолько, чтобы Украина не упала, но не настолько, чтобы победила. Некие анонимные соратники Залужного говорят, что Россия очень быстро учится, и на новые виды оружия быстро находят контрмеры. В том числе, там упоминалось, что F-16 уже готовы встречать. То есть если бы в 2022-2023 дали то, что могли дать, возможно, это бы стало геймченджером, средством, которое меняет ход войны.

А дальше случилось то, что должно было случиться. Всё-таки ресурсное превосходство России, большие её производственные, технологические возможности – дали о себе знать. Естественно, в европейских странах, в странах НАТО возникла естественная тревога, вы сами видите, как множатся тревожные прогнозы по дальнейшему ходу войны», – сказал Золотарёв.