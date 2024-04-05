Украинский политолог: Дотянули. Русские уже готовы встречать F-16

Вадим Москаленко.  
05.04.2024 15:59
  (Мск) , Киев
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Авиация, Война, Вооруженные силы, Дзен


Россия очень быстро учится, и на новые виды оружия оперативно находит контрмеры.

Об этом на канале «Новости Live» заявил украинский политолог Андрей Золотарёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия очень быстро учится, и на новые виды оружия оперативно находит контрмеры. Об этом...

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 «Помогали ровно настолько, чтобы Украина не упала, но не настолько, чтобы победила. Некие анонимные соратники Залужного говорят, что Россия очень быстро учится, и на новые виды оружия быстро находят контрмеры. В том числе, там упоминалось, что F-16 уже готовы встречать. То есть если бы в 2022-2023 дали то, что могли дать, возможно, это бы стало геймченджером, средством, которое меняет ход войны.

А дальше случилось то, что должно было случиться. Всё-таки ресурсное превосходство России, большие её производственные, технологические возможности – дали о себе знать. Естественно, в европейских странах, в странах НАТО возникла естественная тревога, вы сами видите, как множатся тревожные прогнозы по дальнейшему ходу войны», – сказал Золотарёв.

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