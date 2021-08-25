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25.08.2021 14:08 (Мск), Киев, Максим Карпенко
 
Дзен, Донбасс, Крым, Политика, Россия, Украина
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Политолог Ермолаев: «Крым вынесен за скобки, это уже субъект РФ»

Новости УкраиныПроведенная украинской властью «Крымская платформа» не дала ничего практического Украине. По факту Крым уже...

Проведенная украинской властью «Крымская платформа» не дала ничего практического Украине. По факту Крым уже является полноценным субъектом России и его вопрос, также, как и Курилы, вынесен за скобки, а республики Донбасса продолжают интеграцию в РФ.

Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил политолог Андрей Ермолаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я хочу напомнить о контексте. Август 2021 года. Что к этому времени произошло в крымском направлении? Это уже часть федеративного устройства, конституционно закрепленная, административно обеспечена, с огромными инвестициями, построенным мостом. Это какой-то новый Крым… Если и возможно решение по Крыму, оно будет очень схожим с Курилами, когда он будет постоянно выноситься за скобки на какое-то будущее, к сожалению», – сказал Ермолаев.

«В это же время, пока у нас не решается вопрос «Минска», на Донбассе проходит паспортизация, жители ДНР и ЛНР готовятся к выборам, идет мощная бюрократизация системы управления. Грубо говоря, по факту происходит мягкая интеграция Донбасса в российскую структуру социальную и экономическую – это тоже факт», – заявил Ермолаев.

Эксперт также отметил, что Россия при этом активно возвращается к сотрудничеству с Западом, реализуя совместные инвестиционные проекты и решая мировые проблемы.

«Происходит радикальный сдвиг в отношении той самой России, о которой мы говорим на «Крымской платформе», с Западом – большим и малым. С малым – Евросоюз, завершается «Северный поток». Это уникальнейший, дорогущий проект, сопоставимый с Ла-Манш, наверное, тоннелем, в котором, как сказала Меркель, заинтересована вся Европа. Это европейско-российский проект, легитимизированный. И одновременно идет работа по новой стратегической стабильности Россия-США, которая проявляется уже в том, что они взаимодействуют по Афгану, по Сирии и по многим другим ключевым вопросам», добавил политолог.

«Мы находимся в мире, в котором проведенная «Крымская платформа» выглядит, скорее, как некое политическое, ритуальное действо, скорее обозначающее проблему, но не решающее ее. Заметьте, что участники приняли набор декларативных заявлений и даже санкции, как единственный практический момент, «по возможности». Не создано ни фондов, связанных с инвестированием крымских проблем. Я веду просто к тому, что это, скорее, поддержка имиджа Украины, но не политики Украины», – резюмировал Ермолаев.

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