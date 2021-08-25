25.08.2021 14:08 (Мск), Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Проведенная украинской властью «Крымская платформа» не дала ничего практического Украине. По факту Крым уже является полноценным субъектом России и его вопрос, также, как и Курилы, вынесен за скобки, а республики Донбасса продолжают интеграцию в РФ.

Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил политолог Андрей Ермолаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я хочу напомнить о контексте. Август 2021 года. Что к этому времени произошло в крымском направлении? Это уже часть федеративного устройства, конституционно закрепленная, административно обеспечена, с огромными инвестициями, построенным мостом. Это какой-то новый Крым… Если и возможно решение по Крыму, оно будет очень схожим с Курилами, когда он будет постоянно выноситься за скобки на какое-то будущее, к сожалению», – сказал Ермолаев.

«В это же время, пока у нас не решается вопрос «Минска», на Донбассе проходит паспортизация, жители ДНР и ЛНР готовятся к выборам, идет мощная бюрократизация системы управления. Грубо говоря, по факту происходит мягкая интеграция Донбасса в российскую структуру социальную и экономическую – это тоже факт», – заявил Ермолаев.

Эксперт также отметил, что Россия при этом активно возвращается к сотрудничеству с Западом, реализуя совместные инвестиционные проекты и решая мировые проблемы.

«Происходит радикальный сдвиг в отношении той самой России, о которой мы говорим на «Крымской платформе», с Западом – большим и малым. С малым – Евросоюз, завершается «Северный поток». Это уникальнейший, дорогущий проект, сопоставимый с Ла-Манш, наверное, тоннелем, в котором, как сказала Меркель, заинтересована вся Европа. Это европейско-российский проект, легитимизированный. И одновременно идет работа по новой стратегической стабильности Россия-США, которая проявляется уже в том, что они взаимодействуют по Афгану, по Сирии и по многим другим ключевым вопросам», добавил политолог.

«Мы находимся в мире, в котором проведенная «Крымская платформа» выглядит, скорее, как некое политическое, ритуальное действо, скорее обозначающее проблему, но не решающее ее. Заметьте, что участники приняли набор декларативных заявлений и даже санкции, как единственный практический момент, «по возможности». Не создано ни фондов, связанных с инвестированием крымских проблем. Я веду просто к тому, что это, скорее, поддержка имиджа Украины, но не политики Украины», – резюмировал Ермолаев.