Украинский политолог: «Если Россия распадётся – всем крышка! Америка не спасёт»

Вадим Москаленко.  
01.07.2024 12:35
  (Мск) , Киев
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Дзен, Общество, Политика, Россия, США, Украина


Такие политики, как премьер Эстонии Кая Каллас – это пример европейских глобалистских элит, у которых русофобия затмевает здравый смысл.

Об этом на канале «Politeka» заявил украинский политолог Вадим Карасёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Такие политики, как премьер Эстонии Кая Каллас – это пример европейских глобалистских элит, у...

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«Кая Каллас говорит о том, что военная победа нужна – ей пофиг на Украину и на украинцев! Она ещё заявляет, что надо такую военную победу, чтобы на месте России было 20-30 государств. …То, что есть Россия, и она удерживает Северный Кавказ и держит территорию, это во многом оберегает нашу территорию юга от проникновения ИГИЛ и так далее. Скажут – главное тут не ИГИЛ, а то, что Россия – агрессор. Да, агрессор! Но с ними можно договориться, потому что это государство, субъект международного права. При всём, можно там клеймить и так далее. Но это уже публицистика, а не реальная и тем более не рациональная политика. Это для блогеров, тик-токеров и так далее», – сказал Карасёв.

Он добавил, что такие политики слепо верят в Америку и совершенно лишены критического мышления.

«Если там всё начнёт делиться и так далее, кто-то думает – вот, мы тогда. А они тогда как полезут сюда, как начнутся межвидовые войны за территории! Там, татары будут с башкирами, например. Это уровень сегодняшних европейских глобалистских элит. Которые живут в своём вымышленном мире глобализации и думают, что зонтик НАТО от всего спасёт, а Америка – это светоч мира, град на холме, который всё решит. Не решит. У Америки сейчас своих внутренних проблем [хватает]», – подчеркнул политолог.

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