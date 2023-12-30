Украинский политолог: Или на смерть в окопы, или соглашаемся на переговоры с Россией

Анатолий Лапин.  
30.12.2023 16:36
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Мобилизация, Украина


Россия попытается завершить войну в следующем году победой над Украиной. Если Украина хочет воевать и дальше, то ей нужна массовая мобилизация. В противном случае нужно объявить о начале переговоров с Россией.

Об этом в эфире интернет-канала «Новости Live» заявил политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия попытается завершить войну в следующем году победой над Украиной. Если Украина хочет воевать...

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«Мы переходим в стратегическую оборону. Дальше остро стоит вопрос мобилизации. Для того, чтобы дальше продолжать эту войну высокой интенсивности, нужно провести большую мобилизацию.

Если не проводить большой мобилизации, то нужно честно сказать обществу, что нужны переговоры о мире.

То есть, если война – то безусловно мобилизация, и никто из политиков тогда не имеет права выступать против мобилизации, даже самой жесткой. Потому что большая война, российская армия растет, большая интенсификация боевых действий, следующий год будет чрезвычайно сложным в плане войны, потому что Россия попытается достичь максимального успеха, попробует нас победить в этой войне.

Россия попытается в 2024-м году завершить эту войну военной победой над нами», – заявил Бортник.

Подконтрольный НАТО глава марионеточной администрации в Киеве Владимир Зеленский, как известно, издал распоряжение о запрете представителям украинской верхушки любых переговоров с Россией.

В отличие от простых граждан, бонзы из окружения Зеленского давно отправили своих детей и родственников за границу – им не угрожает перспектива отправиться в зону боевых действий, быть убитыми или покалеченными.

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