Украинский политолог: Или получим российские ЗВР – или проиграем войну

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Главное, на что будет нажимать президент Украины Владимир Зеленский на форуме в Давосе – это финансовая помощь Запада или выдача Киеву замороженных российских активов, потому что очень обидно проиграть войну не потому, что разбита армия, а потому что кончились деньги.

Об этом в эфире канала «Politeka» заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Зеленский попытается поставить Запад на растяжку. Или дайте денег. 61 миллиард обещали США, 50 миллиардов обещали из ЕС – это 111 миллиардов, только два субъекта обещали. Или отдайте российские замороженные активы. Или вы, элиты, имеете тайные договорённости, сговоры с Россией, вы пророссийские. А влияние Украины, сочувствие Украине, внимание к её словам в мире, в элитах остаётся очень большим. Если мы кого-то обвиняем, клеймим, то это плохо влияет на его рейтинги внутри страны. Это не потому, что надо красивое словцо сказать, это социология западная показывает – популярность Украины и Зеленского остаётся на очень высоких уровнях и в США, и в Европе», – утверждает Бортник.

Он подчеркнул, что Украина не в состоянии самостоятельно вести войну.

«Поэтому мы будем требовать – или денег, или репараций, попытаемся ставить Запад на растяжку, потому что для нас дефицит госбюджета на этот год, самая скромная оценка – 20 миллиардов долларов сегодня не хватает в бюджете. Это самая мягкая оценка. Скорее всего, больше. Особенно, если война будет расширяться и эскалироваться. А она будет расширяться и эскалироваться в этом году, особенно в период после российских и до американских выборов. Скорее всего, дефицит этот будет больше. Без денег…мы можем проиграть войну не из-за того, что у нас, там, кончилась армия или кончились вооружения, а из-за того, что у нас кончились деньги», – добавил политолог.