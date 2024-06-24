Украинский политолог: Из Крыма и ЛДНР никто не бежит, как с Украины

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Можно сколько угодно говорить об ужасах российской «оккупации», однако потоков бегущих из Крыма и ЛДНР как не было, так и нет, в отличие от Украины.

Об этом на канале «ПолитЭксперт» заявил украинский политолог Андрей Ермолаев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«К территориям России присоединяются не только территории, а десятки и сотни тысяч новых участников политики Русского мира, субъектов РФ, части её экономики, части её культурной и идеологической жизни. И я не вижу сейчас какого-то огромного потока, там прям передумавших и возвращающихся в Украину ни из Донбасса, ни из Крыма. А всё-таки там миллионы. Я не говорю даже о тех, кто переехал в РФ», – отметил Ермолаев.

Он добавил, что спихивать всё это на «оккупацию» – не вариант.

«Это говорит о том, что кроме силы врага, страха перед ФСБ – как часто говорят, ну, вы же не понимаете, что такое оккупация, это значит сапог солдата и жёсткое администрирование, угроза наказаний, люди просто боятся. Я это понимаю. Так у нас и в тылу боятся. Боятся ТЦК, боятся мобилизации. Сказать, что где-то боятся, где-то нет – да везде уже боятся», – сказал политолог.