Украинский политолог: Из Крыма и ЛДНР никто не бежит, как с Украины

Вадим Москаленко.  
24.06.2024 15:37
  (Мск) , Киев
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Дзен, Общество, Россия, Украина


Можно сколько угодно говорить об ужасах российской «оккупации», однако потоков бегущих из Крыма и ЛДНР как не было, так и нет, в отличие от Украины.

Об этом на канале «ПолитЭксперт» заявил украинский политолог Андрей Ермолаев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Можно сколько угодно говорить об ужасах российской «оккупации», однако потоков бегущих из Крыма и...

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«К территориям России присоединяются не только территории, а десятки и сотни тысяч новых участников политики Русского мира, субъектов РФ, части её экономики, части её культурной и идеологической жизни. И я не вижу сейчас какого-то огромного потока, там прям передумавших и возвращающихся в Украину ни из Донбасса, ни из Крыма. А всё-таки там миллионы. Я не говорю даже о тех, кто переехал в РФ», – отметил Ермолаев.

Он добавил, что спихивать всё это на «оккупацию» – не вариант.

«Это говорит о том, что кроме силы врага, страха перед ФСБ – как часто говорят, ну, вы же не понимаете, что такое оккупация, это значит сапог солдата и жёсткое администрирование, угроза наказаний, люди просто боятся. Я это понимаю. Так у нас и в тылу боятся. Боятся ТЦК, боятся мобилизации. Сказать, что где-то боятся, где-то нет – да везде уже боятся», – сказал политолог.

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