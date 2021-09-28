Украинский политолог: Киев не сможет отомстить Венгрии

Резкие заявления со стороны Украины по поводу заключенного Венгрией долгосрочного контракта с «Газпромом» являются очередной скандальной пиар-компанией Киева без реальных последствий для Венгрии.

Об этом в комментарии корреспонденту «ПолитНавигатора» заявил украинский политолог Александр Булавин.

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«Украина не может нанести никакого ущерба Венгрии. Все заявления украинской стороны – это просто пропагандистская кампания. К такому поведению Украины уже привыкли в мире, все привыкли к тому, что Украина скандалит.

С одной стороны, гнев Украины вполне понятен, и даже отчасти законен в том плане, что Украина считает себя уже чуть ли не европейской страной. И поэтому она пытается апеллировать к неким европейским практикам, говорит, что надо согласовывать договорённости, надо выдерживать единую политическую линию и пр. Как это так, Венгрия вышла за рамки договорённостей, которое есть в рамках ЕС? Ну, и так далее и тому подобное.

Но то, что сейчас заявляет украинская сторона, это очередной пиар-проект. В принципе, всё это было ожидаемо. Но никакого выхлопа из этого не будет. Венгерское руководство со своей стороны тоже ограничится некими резкими заявлениями. На этом всё и закончится», – сказал политолог.