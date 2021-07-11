11.07.2021, Киев, Вадим Москаленко
 
Дзен, Донбасс, Крым, Политика, Русская Весна, Украина
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Украинский политолог: Крым и Донбасс ушли по своей воле

Новости Украины«Воюющие с Россией» майданщики боятся признать, что, прежде «оккупации», и Крым, и Донбасс самостоятельно...

«Воюющие с Россией» майданщики боятся признать, что, прежде «оккупации», и Крым, и Донбасс самостоятельно покинули Украину.

Об этом в эфире интернет-канала «Politeka» заявил украинский политолог Андрей Ермолаев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если мы хотим настроить жизнь в этой стране, нужно искать способ научиться жить по новым правилам со всеми. Нет исключений, мы уже доисключались и получили в качестве исторической пощёчины потерянный Крым, его оккупировала Россия, но Крым ушёл. Без этого «но» непонятно, что произошло – Крым ушёл, и его оккупировала Россия. Как, впрочем, и с Донбассом.

Конфликт на Донбассе, в котором присутствуют наёмники, консультанты, советники, политики, но – Донбасс взбунтовался. И именно этим языком говорили представители партии власти господина Порошенко, когда пытались разобраться, что ж там происходит на самом деле. И говорили даже о социальной революции – взбунтованный Донбасс, которому начала помогать и туда вошла Россия. Вот так правильно», – напомнил Ермолаев.

«А почему бунтуют? Ведь эти миллионы людей (а Донбасс и Крым – это совокупно 8 миллионов наших соотечественников, с которыми мы знали, дружили, знали их в бизнесе, в образовании, да где угодно, это часть нашей жизни) вдруг решили жить без нас, ушли. При этом доверие скорее поддержке и вмешательству соседа, чем доверие к Киеву.

Это говорит о том, что мы начинаем расходиться по жизни миллионами, и, судя по всему, этот путь расхождения мы ещё не прошли. Частью этого расхождения является банкротство этого старого индустриального государства и быстрое скатывание к этому анархическому государству–корчме», – признал украинский эксперт.



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