Украинский политолог: Курский триумф превратился в ловушку

Если вторжение в Курскую область было частью грандиозного замысла, то теперь очевидно, что эти планы окончились провалом.

Об этом на канале украинского журналиста Александра Шелеста заявил украинский политолог Андрей Ермолаев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если говорить о военной стороне, мы не захватили крупные объекты, мы не разгромили какие-то большие подготовленные штурмовые объединения. Да и территория специфическая. Мы, скорее, в какую-то ловушку зашли, с точки зрения перспективы войны, нежели прорвались куда-то. Но если рассматривать это как возможный эффективный отвлекающий удар, у которого была своя логика – куда-то дойти, достичь какого-то социального, политического, инфраструктурного успеха, и потом, как домино, какие-то следующие ходы. Я думаю, вся сложность курской истории состоит в том, что не всё получилось, поэтому затормозились дальнейшие действия. Даже по времени: месяц прошёл курской операции, и она постепенно превращается из триумфальной в рутинную и затратную, причём не только с материальными потерями, но и живой силы, с необходимостью новых и новых резервов. Значит, затормозились или пока отложены и другие какие-то компоненты общего плана», – сказал Ермолаев.

«Этим планом могли быть контрудары, новые рейды, кстати, намёк был на рейд в Белгородской области, тоже была заваруха. Сейчас очень много слухов, не хочу на них реагировать, и о Приднестровье, и о Юге. Потому что я не располагаю информацией о военных возможностях Украины. Но главное – курская операция является частью какой-то операции, об этом периодически намекают и Зеленский, и Ермак, что ждите продолжения. Но, по всей видимости, мы попали в какую-то ловушку от несрабатывания последовательности, не все костяшки падают», – предположил политолог.