Украинский политолог: Курский триумф превратился в ловушку

Вадим Москаленко.  
09.09.2024 14:57
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Курск, Россия, Украина


Если вторжение в Курскую область было частью грандиозного замысла, то теперь очевидно, что эти планы окончились провалом.

Об этом на канале украинского журналиста Александра Шелеста заявил украинский политолог Андрей Ермолаев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Если вторжение в Курскую область было частью грандиозного замысла, то теперь очевидно, что эти...

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«Если говорить о военной стороне, мы не захватили крупные объекты, мы не разгромили какие-то большие подготовленные штурмовые объединения. Да и территория специфическая. Мы, скорее, в какую-то ловушку зашли, с точки зрения перспективы войны, нежели прорвались куда-то. Но если рассматривать это как возможный эффективный отвлекающий удар, у которого была своя логика – куда-то дойти, достичь какого-то социального, политического, инфраструктурного успеха, и потом, как домино, какие-то следующие ходы. Я думаю, вся сложность курской истории состоит в том, что не всё получилось, поэтому затормозились дальнейшие действия.

Даже по времени: месяц прошёл курской операции, и она постепенно превращается из триумфальной в рутинную и затратную, причём не только с материальными потерями, но и живой силы, с необходимостью новых и новых резервов. Значит, затормозились или пока отложены и другие какие-то компоненты общего плана», – сказал Ермолаев.

«Этим планом могли быть контрудары, новые рейды, кстати, намёк был на рейд в Белгородской области, тоже была заваруха. Сейчас очень много слухов, не хочу на них реагировать, и о Приднестровье, и о Юге. Потому что я не располагаю информацией о военных возможностях Украины. Но главное – курская операция является частью какой-то операции, об этом периодически намекают и Зеленский, и Ермак, что ждите продолжения. Но, по всей видимости, мы попали в какую-то ловушку от несрабатывания последовательности, не все костяшки падают», – предположил политолог.

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