Украинский политолог на крымском ТВ объяснил, каким невероятным подарком Зеленскому стало отступление из Херсона

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украина только в прошлом году получила 31 миллиард долларов для покрытия бюджетного дефицита, и для дальнейшего выделения средств Киеву нужны победы на фронте. В противном случае еврочиновники не так единодушны в вопросах предоставления финансовой помощи, украинский политолог Кирилл Молчанов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Дело в том, что до 24 февраля прошлого года практически все западные институты и организации подавали отчёты, где писали, что Украина – самая коррумпированное государство в Европе. Естественно, после начала боевых действий никуда эта коррупция не делась. Просто стало несколько неуместно на Западе пинать в этой ситуации киевских чиновников – что «необходимо усилить судебную реформу, работу антикоррупционного бюро передать под контроль международных экспертов, комиссию по назначению судей», и еще длинный список требований, которые они годами хотели от Украины, – напомнил Молчанов в эфире «Крым24».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

Он подсчитал, что «за год западные партнёры выдали Украине 31 миллиард долларов сугубо для покрытия дефицита бюджета».

«Это деньги, которые пошли на выплаты зарплат, пенсий, знаменитую программу «Большая стройка», где очень много вопросов, и, наверное, у них лопнуло терпение, по истечению времени решили провести проверку и посмотреть, куда уходят деньги американских и европейских налогоплательщиков. Путём не хитрых проверок вышли на руководство Офиса президента, поскольку Кирилл Тимошенко – самая главная «жирная рыба» и связан с этими проектами, связан со строительством дорог на Украине, с продажей масок в ковидные времена через сеть одного известного гипермаркета. После начала боевых действий его связывали с тем, что гуманитарная помощь от западных стран продавалась в украинских магазинах. Список этих функционеров из окружения Зеленского большой. Поэтому пока к ним не пришли связанные с американцами антикоррупционные органы, они решили по собственному желанию написать заявление, чтобы, скорее всего, покинуть территорию Украины».

Коррупционные скандалы и отставки также нужны для предоставления военной помощи Украине, поскольку без побед на фронте новых денежных вливаний Киеву не видать.

«Я бы связал эту историю с танками и с коррупционными отставками в одно целое. До 24 февраля единственным рычагом влияния на украинскую власть в плане выполнения требований Запада был финансовый стимул. Постоянно говорили: «не будете бороться с коррупцией, не примите такие-то законы, мы вам не дадим очередной транш». Сейчас к этому финансовому стимулу подключился военный шантаж: «не будете убирать от руководства Украины проворовавшихся чиновников – не получите военную помощь». А без западной военной помощи ситуация для ВСУ будет очень проблематичной, – считает Молчанов.

Он также объяснил, почему Запад сейчас начинает массовую передачу танков для ВСУ.

«Ситуация с танками возникла именно сейчас не потому, что до этого Зеленский с Залужным плохо просили – просто закончились советские танки в странах бывшего Варшавского блока и вышли из строя украинские танки. Чтобы реализовывать наступательную операцию, которую Зеленский с Залужным обещают западным партнёрам, необходимы танки. Для Зеленского это необходимо, исходя из политических задач, и западные партнёры готовы поддерживать, пока у них есть какие-то доказательства способности Украины проводить наступательные операции. Европолитикам это говорит о том, что с Россией можно воевать и побеждать ее на поле боя. Если будет промедление у Зеленского, для него это будет политическая катастрофа – на Западе поймут, что Украина не может выполнять данные обещания, а также будут проблемы внутри самого украинского общества, поскольку проблем становится все больше, цены растут, мужчины выехать за границу на заработки не могут, и единственное, что тешит граждан – это скорая победа. Если ее не будет, наступит уныние и разочарование».

Таким образом, если следовать логике Молчанова, осеннее отступление русской армии из Харьковской области и сдача Херсона практически без боя подарили Зеленскому возможность получать дальнейшую поддержку Запада и затягивать боевые действия, уклоняясь от выполнения выдвинутых Россией требований.