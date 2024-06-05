Украинский политолог: НАТО – наша «религия», смешим Байдена и веруем – потому что абсурдно

Есть информация, что американцы уже пытаются продвигать Москве гарантии невступления Украины в НАТО, чтобы выторговать заморозку конфликта.

Об этом на канале «Вышка» заявил украинский политолог Константин Бондаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«Да, мы не вступаем в НАТО. Да, нас в НАТО не ждут. Да, это миф и абсолютный обман наших граждан. Мы не будем членами НАТО. Возможно, с какой-то натяжкой когда-то нас примут в ЕС, но не в ближайшее десятилетие.

И про это уже говорят все, но у нас же восприятие НАТО на уровне религии. Верую, потому что абсурдно. Мы верим в то, что когда-то станем членами НАТО, верим в то, что нас воспринимают как равных, мы верим в то, что Запад нам поможет и подтянет к себе, мы верим в то, что мы защищаем НАТО.

Политики нам эту религию навязали с 2019 года, когда Порошенко добился включения в преамбулу Конституции евроатлантическую интеграцию, она стала фактически обязательной. То, что я сейчас говорю – я сознательно нарушаю Конституцию, потому что я говорю, что это – ложь», – заявил Бондаренко.