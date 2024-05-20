Украинский политолог назвал Байдена и Шольца алкоголиками

Западные лидеры напоминают пьяных шоферов за рулем идеальной и дорогой машины. Так можно охарактеризовать их поведение по отношению к России и страх нанести ей поражение.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил живущий в Берлине украинский политолог Сергей Сумленный, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В России действительно произошла перестройка экономики, они действительно отошли от первого шока первых шести месяцев большой войны и построили у себя большую экономику военных рельсов. И все подчинено сейчас военно-промышленному сектору. Это не значит, что они стабильны, это значит, что они способны делать то, что они сейчас делают… Европейская военная машина напоминает очень хорошую машину, у которой за рулем сидит человек в состоянии алкогольного опьянения, не может управлять идеальной машиной. Чем лучше она, чем более мощная и скоростная, тем больше угроз наносит этот пьяный водитель, которым сейчас является не только Олаф Шольц, но и президент Байден, и его окружение… Германия, Франция, Италия, они на самом деле не хотят поражения России. Это не о том, что они не хотят победы Украины, а о том, что они не хотят поражения России, потому что в их политическом планировании мир без России нельзя себе представить, во-вторых, они считают, что поражение России приведет к неконтролируемым рискам», – заявил Сумленный.