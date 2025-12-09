Украинский политолог: «Нельзя упускать шанс отделаться сдачей Донбасса»

Максим Столяров.  
09.12.2025 23:59
  (Мск) , Москва
Просмотров: 496
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Киев должен признать, что война проиграна, и дальнейшее сопротивление будет означать лишь продолжение потери территорий и людей с ухудшением условий для прекращения огня.

Об этом в своём видеоблоге заявил покинувший Украину киевский политолог Константин Бондаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

 «Если сейчас Украина не согласится на то, чтобы сдать эти города, не согласится на условия отказа от территории Донецкой области в административных границах, то, думаю, через несколько месяцев мы потеряем эти области. Но при этом мы потеряем ещё, возможно, тысячи или десятки тысяч людей.

Украина должна признать, что война проиграна сейчас. Я об этом говорю уже давно. Необходимо поставить точку в этом процессе – и дальше начинать с чистого листа свое политическое развитие. Возможно, и государственность Украины тоже претерпит изменения, будет нужна новая Конституция, абсолютно новый основной закон, который будет регламентировать жизнь Украины, украинцев в дальнейшем», – рассуждал Бондаренко.

«Иначе мы можем говорить и фантазировать очень долго. Завтра мы можем потерять Дружковку, Константиновку и Краматорск, и Славянск. Послезавтра Зеленский скажет – мы дальше упорно не будем признавать, и не будем идти на подписание никаких договоренностей. Путин скажет – тогда мы воплощаем план «Б»...

И постепенно, постепенно мы сможем прийти к ещё большему ухудшению ситуации в Украине», – переживал эксперт.

Он подчеркнул, что условия «Стамбула» в 2022 году были несравнимо лучше, чем сейчас.

«Если сейчас Украина не воспользуется шансом и не согласится прекратить боевые действия, пусть пойдет даже на непопулярные в некоторых кругах шаги, следующие условия будут ещё более тяжёлыми», – опасается Бондаренко.

