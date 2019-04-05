Украинский политолог неожиданно здраво выступил на российском ТВ

05.04.2019, Москва, Владимир Гладков

Украинский политолог Василий Вакаров представил себя кандидатом в президенты и поделился на редкость миролюбивым и разумным для современной Украины планом предвыборной кампании.

Своё видение избирательного процесса украинец рассказал в эфире телеканала «Россия-1», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если бы я сегодня был кандидатом в президенты, я бы поехал сначала на линию разграничения и попросил бы наших солдат не стрелять с сегодняшнего дня. Затем я бы переехал эту линию разграничения и попросил бы нынешнее руководство ДНР и ЛНР не отвечать на выстрелы и не стрелять самим.

Я бы попросил граждан Украины, которые там живут, прийти на выборы 21 числа и проголосовать за меня как за человека, который обеспечит мир.

Дальше я бы оттуда поехал в Крым, сказал бы в Симферополе и в Севастополе: «Спасибо вам, люди, что вы определились, и прошу вас, граждане Украины, придите на выборы и проголосуйте за меня».

После этого, а я надеюсь, я бы победил, я бы поехал в Минск и сказал бы: «Спасибо большое» президенту Лукашенко за то, что он сделал для моей страны на протяжении всего этого периода, и попросил бы его, чтобы он организовал встречу в Нормандском формате с Путиным, Меркель и Макроном.

И дальше я бы обеспечил на пять лет грандиозную стройку в Украине. Давайте мы построим автобан от наших партнёров в Варшаве через нас, от наших партнёров в Будапеште через нас, давайте начнём свой тоннель и так далее.

А дальше я бы поехал в Китай, США и Британию, сказал бы: «Ребята, китайцы, открывайте представительство «Huawei», РФ – открывайте «Газпром» представительство, Британия, открывайте своё представительство». И через пять лет правления я бы спросил у людей, хотите ли вы голосовать за один язык, хотите ли вы голосовать за НАТО? Или, может быть, эти вопросы уйдут. Это сказка, но это альтернатива тому, что сейчас происходит в моей стране», – рассказал Вакаров.

При этом в ходе речи в студии недовольно «гудело» либеральное и проукраинское крыло, а также звучали комментарии о том, что такой кандидат на нынешней Украине – не жилец.

«Василий, если серьёзно, да, у вас абсолютно разумный подход, абсолютно разумные тезисы, но почему-то ни один кандидат на пост президента этого не сказал, хотя, это как-бы напрашивается. Это означает, что они все врут или они не понимают, или они тупые, или они боятся», – отметил ведущий программы политолог Сергей Михеев.

«Именно, что это всё фальшь, это всё неправда, искусственно, это всё актёры, и выступление на стадионе (дебаты Порошенко и Зеленского – ред.) – это фальшь», – сокрушался в ответ украинец.

«И ещё одно важно: всё, что вы говорили, всё это вы имели до 2014 года – единую Украину, отсутствие войны, транзитные пути и всё такое прочее. И это вы потеряли, благодаря вашей революции», – подытожил Михеев.