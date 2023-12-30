Украинский политолог об убийстве детей в Белгороде: Это инструмент принуждения к миру

Михаил Рябов.  
30.12.2023 23:48
  (Мск) , Киев
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ВСУ-убийцы, Дзен


Украинцы не должны сильно переживать по поводу возможного ответа России за варварское убийство мирных жителей Белгорода – Киев просто применяет «инструмент принуждения РФ к миру» и следует своим обещаниям перенести боевые действия вглубь российской территории.

С таким трактатом в своем блоге выступил украинский политолог Алексей Голобуцкий.

Украинцы не должны сильно переживать по поводу возможного ответа России за варварское убийство мирных...

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«Уже вижу сообщения и комментарии, мол, в ответ на этот удар ВСУ Россия нам испортит Новый год, будут тяжелые удары. Незачем переживать: они так и так гарантированно планировали ударить по нам… Причем следующий удар вероятнее всего будет по энергетической инфраструктуре…

Хотя некоторые действительно не уверены, что это было сегодня в Белгороде… Мол, ВСУ же не могли так просто и по елке, мы же добрые.

А ведь это логичное воплощение заявленной нами военной стратегии Украины на 2024 год. В котором прямым текстом указано «удары вглубь России» (кроме усиления обороны и активизации ВПК). Не только как инструмент уничтожения военной инфраструктуры и ресурсов, но и как инструмент «принуждения к миру». Итак, скорее всего это операция ВСУ – планируемая заранее, разве конкретную дату определил последний массированный обстрел с большим количеством погибших гражданских украинцев», – разглагольствует Голобуцкий.

Российский политолог Марат Баширов считает, что Владимиру Путину предстоит трудная речь в новогоднюю ночь.

«С одной стороны, нас толкают на обострение и значит им это зачем-то нужно. С другой, иногда надо повышать ставки, сохраняя больше в тысячи раз жизней, чтобы смерть десятков была не напрасной. Мы не пошли вперед в 2014-м и чем это обернулось?

Президенту виднее, но без национального траура не обойтись и без чего-то более решительного тоже. Говорят 2-3 числа будет что-то», – написал Баширов в своем блоге.

Он утверждает, что до сих пор удары по правительственному кварталу в Киеве не наносились, исходя из договоренностей, заключенных в Стамбуле.

«После срыва турецких переговоров остались некоторые пункты неофициальных ограничений, которые вводили. Ну, типа, пока обсуждаем, давайте не делать то и то. Заканчивать надо – это наша слабость, они так воспринимают. Чем центр Белгорода отличается от центра Киева? Только одним. На площади Незалежности осенью 2013-го все начиналось. Пусть там и умрет».

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