Украинский политолог обвинил Запад в готовности сдать Киев русским

11.01.2022  14:59 (Мск), Киев,
Вадим Москаленко.  
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Дзен, Колониальная демократия, Политика, Россия, Украина
Новости Украины

Западные политики и чиновники пугают Россию «высокой ценой» за вторжение на Украину, однако в Кремле могут решить, что такая плата приемлема за важный регион.

Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявил киевский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Западные политики и чиновники пугают Россию «высокой ценой» за вторжение на Украину, однако в...

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«НАТО и вообще западные страны в сфере безопасности не ведут себя честно. Послушайте, что они говорят – что «цена вторжения на Украину для России будет высокой». Вас ничего не смущает в этом заявлении? Слово «цена».

А если она окажется приемлемой для России? Неужели партнёры могут говорить о цене? А если Россия согласится купить Украину за эти деньги?

Когда США хотят защитить какую-то конкретную страну, они заключают с ней оборонное соглашение. Вне НАТО такое оборонное соглашение есть с Японией, Южной Кореей. Но мы не видим такого подхода к Украине», – посетовал украинский эксперт.

Бортник опасается, что России будет вполне по карману заплатить такую «цену» за возвращение Украины в сферу своего влияния.

«России говорят: «Вы заплатите большую цену». Россия сидит, считает на калькуляторе, и может решить, что цена для неё приемлема. Или о чём они сейчас говорят? Они торгуются об этой цене?

Риторика должна быть другой: «Если вы вторгнетесь в Украину, которую мы считаем своим партнёром, вы будете иметь дело с нами». Мы перестали чувствовать эти акценты.

А потом выходит какой-нибудь аналитик, и говорит: «Вторжение в Украину, отключение от SWIFT стоит сорок миллиардов долларов». При том, что золотовалютных резервов России – 614 миллиардов долларов, становится не очень неподъёмной ценой.

Это следствие нечестной, непартнёрской, эксплуататорской политики Запада в отношении Украины», – резюмировал политолог.



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