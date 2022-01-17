Украинский политолог оценил потуги Бербок реанимировать Минские соглашения и «нормандский формат»

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Новости Украины

Гуманитарная ситуация на Донбассе говорит о том, что перезапуск встреч в «Нормандском формате» необходим уже сейчас.

Об этом в ходе брифинга в Киеве заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я сегодня утром говорила с немецкими работниками ОБСЕ и получила информацию о гуманитарной ситуации в Донбассе, которая более чем гнетущая. Для того, чтобы это изменилось, нужен прогресс в реализации и имплементации Минских соглашений. Об этом мы также говорим. Мы сделаем всё, чтобы перезапустить и вдохнуть жизнь в Нормандский формат», – сказала она.

В свою очередь, политолог Владимир Воля в комментарии «ПолитНавигатору» подчеркнул, что заявление Бербок о возможности перезапуска Нормандского формата носит формальный характер, и не стоит рассчитывать на то, что Германии сейчас удастся инициировать возобновление встреч «нормандской четвёрки».

«Заявление Бербок о возможности перезапуска этого формата – дежурное, это не такое заявление, которое означает, что возможность для оживления Нормандского формата действительно есть. Из попытки перезапуска Нормандского формата ничего не получится. Я думаю, немецкое руководство, в том числе и немецкий МИД, понимает, насколько всё сложно. Но их положение обязывает пытаться делать что-то, чтобы этот формат возобновить. Проблема в том, что Россия апеллирует к тому, что ряд пунктов, зафиксированных по итогам последнего заседания «нормандской четвёрки» не были выполнены. И тут дело не в персоналиях. Я полагаю, что вряд ли нынешнему правительству Германии удастся переубедить Путина снова согласиться встречу в Нормандском формате, если до этого практически полтора года этого не удавалось сделать Меркель и Макрону. Тут знаком может быть вероятное проведение в конце января – начале февраля встречи лидеров (виртуальной или непосредственной) советников глав государств. По этой встрече можно будет судить, насколько этот формат жизнеспособен. Но даже если советники глав государств встретятся, это еще не значит, что возможна встреча на уровне министров иностранных дел, и, тем более, на уровне глав государств. То есть, даже на уровне советников такая встреча может иметь чисто ознакомительный формат – так сказать, свести всех за одним столом. Пока собрать представителей всех четырёх сторон не удавалось», – заключил политолог.