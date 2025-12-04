Украинский политолог: Орбан предлагает переход Харькова и Сум под контроль России

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украина фактически проиграла войну, но пока говорить о разделе ее территории на части преждевременно.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в эфире признанного в РФ иноагентом украинского журналиста Александра Шелеста заявил покинувший родную страну киевский политолог Константин Бондаренко.

«Есть один из меморандумов, который подготовлен в окружении Орбана еще в декабре прошлого года. Да, он предусматривает раздел Украины на три части. Причем предусматривается демилитаризованная зона вплоть до Житомира, переход целого ряда областей, в том числе Сумской и Харьковской, в состав РФ», – обратил внимание эксперт.

Он добавил, что существуют разные варианты.