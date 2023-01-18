Украинский политолог подтвердил версию о гибели главы МВД Монастырского в результате разборок

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Украинский политолог Михаил Чаплыга подтвердил выдвинутую с самого начала российскими экспертами версию о том, что крушение вертолета с руководством МВД Украины может быть результатом междоусобных разборок киевского режима.

«Помните я недавно писал, что кое-кто пойдет на повышение в ключевое министерство? Ждем назначений. Не думал, что именно так. Да… речь о вооружениях. Бабле и Контроле. Ну и выборах», – комментирует Чаплыга в своем блоге.

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СБУ официально сообщила, что версия о диверсии расследуется наравне с возможной технической неисправностью вертолета, а также нарушением правил полёта.

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Российский политолог Марат Баширов также писал о конфликте внутри украинской власти.

«Вчера Арестович уволился от Зеленского. Сегодня разбился глава МВД Украины Монастырский. А он был из команды Зеленского (политическое назначение). Явно на Украине запущен какой-то политический сценарий и как там водится – с кровавыми жертвами. Конечно, если вертолет с МВД Украины сбили, то Зеленский встанет перед серьёзным выбором: признать, что есть раскол в руководстве страны или приписать это ДРГ ВС РФ. И то, и другое плохо. Поэтому, вероятнее спишут на неисправность машины. Хотя экспертизы от силовиков не утаишь, и слухи поползут», – пишет Баширов.

Военкор Анна Долгарева приписывает погибшим симпатии к «партии мира».

«Главу МВД Монастырского характеризуют как человека, который немного удерживал националистические группировки и навёл порядок на блокпостах теробороны, которые поначалу беспределили и расстреливали гражданских (я об этом в феврале-марте писала). Его зама Енина – вообще как «связь с российскими кругами», не уверена, что так и есть… Их ликвидация очень похожа на новый передел влияния кланов в Киеве. Следующий шаг после увольнения Арестовича. Цитирую: «Судя по слухам о военном перевороте, Дениса устранили, потому что он имеет сторонников в вояцкой среде», – пересказывает Долгарева.

Еще один российский политолог Павел Данилин уверяет, что глава МВД Украины был ликвидирован в интересах США.

«Как ловко ЦРУ убирает своих марионеток на Украине. Бац – и два главных чиновника в МВД Украины (включая самого министра) «случайно» упали вместе с вертолетом в Броварах и сгорели… Пауки грызутся в банке. А ЦРУ дает понять, что не допустит сейчас попыток устранения Залужного. Которую и должны были провести МВДшники, что логично – не СБУ ж это поручать. СБУ это ЦРУ, так что проще юыло юы пытаться договориться с хозяевами. А хозяева добро на устранение Залужного не дали бы. Все на фронт. До последнего украинца. Пока ВСУ выполняют это коллективное украинское харакири, они неприкосновенны. Что и дали понять Зеленскому, устранив главных МВДшников. И никаких разборок. Никакого разброда и шатания. А то – вертолеты у Киева еще есть».