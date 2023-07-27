Украинский политолог: Положим сотни тысяч или будем договариваться с Россией

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Украинскому населению нужно осознать, что либо оно тотально воюет с Россией и гибнет сотнями тысяч, или нужно будет соглашаться на компромиссы с Россией.

Об этом в интервью журналисту Александру Шелесту заявил киевский политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению эксперта, в первом случае страна будет уничтожена.

«Перед нами – очень сложный выбор: или драка до конца, и мы тогда должны быть готовыми пожертвовать все. Мы не должны сидеть в кафе, не должны возмущаться мобилизацией. Мы должны понимать, что в армию должны пойти и женщины», – сказал эксперт.

«То есть мы должны понимать, что это драка до конца. Мы должны понимать, что мы положим… Арестович сказал 200 тысяч, а я думаю, что даже больше людей. И что потом страну нам придется восстанавливать практически с нуля или с единички, с ситуации после Второй мировой войны. Или нам необходимо искать сегодня политические решения. Сложные, компромиссные, многогранные политические балансы», – заявил Бортник.