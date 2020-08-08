Украинский политолог: Потери от транзита газа компенсируем за счёт Крыма

08.08.2020, Киев, Михаил Рябов

Украина должна выторговать себе такие условия заморозки боевых действий в Донбассе, чтобы Россия помогала деньгами развитию бандеровского государства.

Такую идею выдвинул украинский политолог Юрий Романенко, против которого в РФ было возбуждено уголовное дело за призывы убивать российских журналистов в Донбассе.

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«Логика действий Украины по Крыму и Донбассу. ОРДЛО (Отдельные районы Донецкой и Луганской областей, – ред.) на условиях РФ-ии не возвращать ни под каким соусом. Возврат ОРДЛО в таком формате = развал такой Украины. Нужно принять, что мы потеряли Донбасс надолго, если мы не хотим потерять Украину в целом.

Наш интерес – прекратить стрельбу на Донбассе и открыть для нас экономический обмен с ОРДЛо.

Это можно сделать в обмен на воду в Крым, возврат пленных и компенсаторы за потери в Крыму и Донбассе в форме ежегодных выплат за воду (которые также будут компенсацией потери от транзита газа).

Всё. Всё остальное или вредное, или нереальное. Нас не должны волновать вопросы санкций по России. Поскольку Европа их всё равно снимет, а США их будут держать, пока Россия будет в фарватере Китая. Первоочерёдная цель Украины – макростабилизация и запуск полновесной модернизации. Всё, что двигает в эту сторону – оправдано, и наоборот», – мечтает Романенко.