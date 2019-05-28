Украинский политолог предлагает поделить Украину на три государства

28.05.2019, Киев, Максим Карпенко

Украина в ее нынешних границах держится только благодаря ненависти одной части страны к другой.

Об этом в эфире интернет-канала NewsFront заявил политолог Олег Хавич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я еще в 90-х годах пришел к уверенности, что государство Украина в границах 91-го года, для того, чтобы люди просто жили нормально, должно быть разделено, как минимум, на три государства. Малороссия, Новороссия и условная Западная Украина, которую я называю Рутению, по старому австрийскому названию этой территории.

Если эти части разойдутся, желательно мирно, то тогда можно будет говорить о том, как в каждой из этих частей налаживать жизнь, будущее, строить какую-то политику, которая бы всех удовлетворяла. Пока существует Украина в границах теперь уже не 91-го, а 14-го года, единственное, что ее может держать в целостности, – это ненависть части населения друг к другу.

То есть это единственное условие существования этого псевдогосударства в нынешних границах. Поэтому пока внешние игроки ставят на территориальную целостность Украины, ненависть будет подпитываться как извне, так и властями, чтобы просто сохранить существование этого государства. Я не вижу перспектив того, что эта всепожирающая ненависть будет ослаблена. Потому что, как только она будет ослаблена, это государство развалится», – заявил Хавич.